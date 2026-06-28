MLSC All-Stars 2026: Surabaya Takluk dari Kudus, Incar Podium Ketiga

Duel pemain All-Stars Surabaya dan All-Stars Kudus pada semifinal MLSC All-Stars 2026. (Istimewa)
JawaPos.com – Langkah All-Stars Surabaya menuju final MilkLife Soccer Challenge (MLSC) All-Stars 2026 harus terhenti di tangan tuan rumah.
Dalam laga semifinal yang berlangsung sengit di Supersoccer Arena, Kudus, Sabtu (27/6), Surabaya kalah tipis 1-2 dari All-Stars Kudus.
Meski gagal melangkah ke partai puncak, tim asuhan Sai Dong tetap menunjukkan perlawanan sengit sepanjang pertandingan.
Bahkan, Surabaya menjadi salah satu tim yang mampu memberikan tekanan berarti kepada Kudus yang tampil dominan sejak fase grup tanpa menelan kekalahan.
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Sejak menit awal, Surabaya tampil berani dengan menerapkan pressing ketat di area tengah lapangan.
Strategi garis pertahanan tinggi yang diterapkan juga cukup efektif membatasi kreativitas lini tengah Kudus dalam membangun serangan.
Namun, Kudus berhasil membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-17 melalui Renanthera Aluna Addya Putri. Keunggulan tersebut tak bertahan lama. Surabaya langsung merespons lewat situasi bola mati.
Berawal dari sepak pojok, Agnia Nurul Fadhila Rohman sukses menanduk bola ke gawang Kudus pada menit ke-21. Gol itu membuat skor kembali imbang 1-1 hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Kudus langsung meningkatkan tempo permainan. Hasilnya, Rara Zenita Fatin memanfaatkan kemelut di depan gawang Surabaya untuk membawa timnya kembali unggul ketika babak kedua belum genap berjalan satu menit.
Tertinggal lagi, Surabaya mencoba mengubah pendekatan permainan. Tim Kota Pahlawan lebih sering mengirim umpan langsung ke lini depan, namun tetap mengombinasikannya dengan permainan bola pendek dari sisi lapangan.
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