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Djati Waluyo
Senin, 21 September 2026 | 02.16 WIB

Pelita Air Sediakan 100 Tiket Gratis MotoGP Mandalika 2026

Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin jelang MotoGP Austria. Persaingan gelar 2026 kembali sengit. (Instagram @motogp) - Image

Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin jelang MotoGP Austria. Persaingan gelar 2026 kembali sengit. (Instagram @motogp)

JawaPos.com - Pelita Air menyediakan sebanyak 100 tiket nonton gratis MotoGp pada perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit pada 9–11 Oktober 2026.

Direktur Utama Pelita Air, Faik Fahmi, mengatakan bahwa rangkaian aktivasi berlangsung mulai akhir September hingga penyelenggaraan Pertamina Gran Prix of Indonesia 2026 pada 9–11 Oktober, dengan menjangkau pelanggan dan pengunjung melalui penerbangan Pelita Air, kanal media sosial, hingga area Pertamina Mandalika International Circuit.

Ia menjelaskan, di dalam pesawat, Pelita Air menghadirkan aktivasi bertajuk Lucky Seat in the Air dan Quiz on Board pada periode 21–30 September 2026 pada berbagai penerbangannya.

"Melalui Lucky Seat in the AirPelita Air akan menyebar sebanyak 100 tiket nonton gratis motogp ke berbagai penerbangan secara acak. Pelanggan yang beruntung akan menemukan tiket nonton gratis Motogp di kantong kursinya dan berkesempatan langsung untuk menyaksikan gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika," ujar Faik dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (20/9).

Faik mengatakan, melalui Quiz on Board, pelanggan di sejumlah penerbangan terpilih akan diajak mengikuti kuis selama penerbangan. Pelanggan yang berhasil menjawab pertanyaan dari awak kabin berkesempatan mendapatkan merchandise resmi maupun tiket nonton gratis MotoGP di Mandalika.

Kesempatan untuk menyaksikan langsung gelaran MotoGP juga dibuka bagi masyarakat luas melalui program paket perjalanan gratis ke Lombok, yang mencakup tiket penerbangan Pelita Air sekaligus tiket menonton balapan dari tribun VIP Premier. Program ini berlangsung pada 23–30 September 2026 dan terbuka untuk umum.

Rangkaian aktivasi kemudian berlanjut di Pertamina Mandalika International Circuit selama penyelenggaraan Pertamina Gran Prix of Indonesia 2026.

Melalui Pit Stop Pelita, pengunjung dapat mengabadikan momen di photobooth yang disediakan Pelita Air dan berkesempatan mendapatkan tiket perjalanan pulang-pergi gratis untuk menikmati berbagai destinasi favorit di Indonesia.

Ia mengatakan penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika menjadi momentum untuk memperkenalkan destinasi pariwisata prioritas Indonesia kepada masyarakat yang lebih luas.

Editor: Banu Adikara
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