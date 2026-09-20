Pesan Erick Thohir untuk Atlet Indonesia di Asian Games 2026: Jaga Fokus dan Semangat Juang

Erick Thohir meminta atlet Indonesia menjaga fokus, disiplin, dan semangat juang saat berlaga di Asian Games 2026 Aichi-Nagoya. (Dok. Kemenpora)
JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir memberikan pesan penting kepada seluruh atlet Merah Putih yang tampil di Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang.
Erick meminta seluruh atlet Indonesia menjaga fokus, disiplin, serta menunjukkan semangat juang tinggi. Menurutnya, mental bertanding menjadi salah satu aspek penting yang harus dijaga para atlet selama menjalani persaingan di ajang olahraga terbesar di Asia tersebut.
"Saya ingin seluruh atlet menjaga fokus, disiplin, dan yang paling penting menjaga semangat juang," tegas Erick dalam keterangan resmi Kemenpora, Minggu (20/9/2026).
"Bertanding dengan keberanian, sportivitas, dan berikan kemampuan terbaik sampai pertandingan terakhir, karena kalian akan berhadapan dengan atlet-atlet terbaik dari seluruh Asia," lanjutnya.
Erick juga menegaskan pemerintah berkomitmen penuh mendukung Kontingen Indonesia sepanjang gelaran Asian Games 2026. Ia mengatakan negara dan seluruh rakyat Indonesia menaruh kepercayaan serta terus memberikan doa terbaik bagi perjuangan para atlet.
"Yakinlah bahwa pemerintah selalu hadir untuk memberikan dukungan kepada para atlet. Negara percaya kepada perjuangan kalian. Rakyat Indonesia juga menunggu dan mendoakan perjuangan kalian dari Tanah Air," tutur Erick.
Asian Games 2026 telah berlangsung sejak 19 September dan dijadwalkan berakhir pada 4 Oktober mendatang. Kontingen Indonesia berkekuatan 430 atlet yang berlaga di 35 cabang olahraga.
Pemerintah menargetkan Indonesia meraih empat medali emas pada Asian Games 2026. Sejumlah cabang olahraga yang menjadi andalan di antaranya panjat tebing, angkat besi, dan bulu tangkis.
Hingga Minggu (20/9), Indonesia telah mengoleksi satu medali perunggu. Medali pertama tersebut disumbangkan atlet wushu Seraf Naro Siregar melalui nomor Changquan putra.
Seraf Naro tampil di Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Jepang, Minggu (20/9) pagi WIB. Atlet asal Surabaya itu menempati posisi ketiga dengan total nilai 9,720.
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