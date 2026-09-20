Srikandi Bulu Tangkis Indonesia Bantai Mongolia 3-0, Lolos ke Perempat Final Asian Games 2026

JawaPos.com - Tim bulu tangkis putri Indonesia melaju ke babak perempat final Asian Games 2026. Tiket delapan besar diraih setelah Srikandi Merah Putih membantai Mongolia 3-0 pada babak 16 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, Minggu (20/9) pagi WIB.

Indonesia yang unggul jauh dari sisi peringkat maupun materi pemain tampil dominan sejak pertandingan pertama. Putri Kusuma Wardani dan kawan-kawan tidak memberikan kesempatan kepada Mongolia untuk mengembangkan permainan.

Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, membuka kemenangan Merah Putih. Putri KW menang dua gim langsung atas Tselmeg-Od Enkhlen dengan skor telak 21-4, 21-4.

"Alhamdulillah, pastinya senang bisa membuka laga pertama dengan kemenangan. Hari ini ketemu Mongolia, di lapangan tadi lebih ke mencoba feeling-feeling untuk ke pertandingan selanjutnya," kata Putri KW dalam keterangan PBSI, Minggu (20/9).

"Dari adaptasi, hampir tidak ada yang berubah dari kemarin dua kali tes lapangan. Hanya memang ada sedikit angin, tapi sisanya normal," lanjutnya.

Putri KW mengakui tim putri Indonesia tidak terlalu diunggulkan dalam persaingan Asian Games 2026. Meski demikian, para pemain bertekad memberikan kemampuan terbaik demi membawa pulang medali ke Tanah Air.

"Tim putri memang tidak terlalu diunggulkan, tapi kami semua mau menunjukkan kalau kami bisa untuk menyumbang medali. Tapi di satu sisi, kami di dalam tim mencoba untuk nothing to lose, berpikirnya satu pertandingan demi satu pertandingan," ujar Putri KW.

"Hari ini menang, langsung fokus lagi yang selanjutnya. Dibawa enjoy dan saling menyemangati," imbuhnya.

Pada partai kedua, pasangan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum kembali membawa Indonesia unggul. Mereka tampil dominan dan mengalahkan pasangan Chuluunbat Khulangoo/Ganbat Enkhjin dengan skor 21-3, 21-7.