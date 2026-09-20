Seraf Naro Sumbang Medali Pertama Indonesia di Asian Games 2026

JawaPos.com - Atlet wushu Indonesia, Seraf Naro Siregar, berhasil mempersembahkan medali pertama untuk Kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Seraf Naro meraih medali perunggu dari nomor Changquan putra.

Seraf Naro tampil memukau di Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Jepang, Minggu (20/9) pagi WIB. Turun di nomor Changquan putra, atlet asal Surabaya tersebut menempati posisi ketiga dengan total nilai 9,720.

Seraf Naro harus mengakui keunggulan dua atlet Makau, Kuong Chi Hin dan Song Chi Kuan. Kuong Chi Hin meraih medali emas setelah mengemas nilai 9,723, sedangkan Song Chi Kuan meraih medali perak dengan nilai 9,720.

Bagi Indonesia, medali perunggu Seraf Naro menjadi medali pertama yang diraih Kontingen Merah Putih di Asian Games 2026. Prestasi tersebut diharapkan menjadi suntikan semangat bagi atlet Indonesia lainnya untuk menambah koleksi medali di pesta olahraga terbesar di Asia tersebut.

Medali ini sekaligus menjadi medali kedua Seraf Naro di ajang Asian Games. Pada edisi 2022, atlet berusia 25 tahun itu juga mempersembahkan medali perunggu dari nomor Daoshu & Gunshu.

Seraf Naro merupakan salah satu atlet wushu Indonesia dengan segudang prestasi. Ia pernah meraih medali emas pada Kejuaraan Dunia Wushu 2019 di Shanghai dan Kejuaraan Dunia 2025 di Brasil. Selain itu, Seraf Naro juga menyabet medali emas pada Piala Dunia Wushu 2026 di Haikou.

Tak sampai di situ, Seraf Naro juga memiliki catatan apik di ajang SEA Games. Tercatat, ia telah mengoleksi enam medali dengan rincian dua emas, dua perak, dan dua perunggu.