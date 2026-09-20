Tampil Impresif dalam Lion City Cup, William Pertajam Short Game untuk Ajang AAC Bulan Depan

William Justin Wijaya saat turun dalam Lion City Cup 2026. (PB PGI)
JawaPos.com - Pegolf muda Jatim William Justin Wijaya mencatatkan skor bagus dalam Southeast Asian Amateur Golf Team Championship (SEAAGTC) 2026, di Hongkong Golf Club, Hongkong (15-18/9).
Total, William mampu mencatat 281 pukulan, atau 1 pukulan di atas par. Skor yang membawanya finis di posisi kelima leaderboard pada kategori perorangan Lion City Cup.
Di posisi yang sama, William dapat membawa tim Indonesia finis di lima besar leaderboard di kategori tim dengan sembilan pukulan di atas par.
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Skor tersebut lebih baik dari yang dia capai dalam ajang Nomura Cup, di Bayhood No 9 Golf Club, Beijing, 1-4 September.
Skornya di ajang tersebut di 305 pukulan, atau 17 pukulan di atas par. Artinya, kali ini skor William meningkat 24 stroke lebih baik.
Padahal, pada hari pertama, William sempat demam. Namun dia tetap bermain maksimal.
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Dia mengakui, evaluasi dari Nomura Cup jadi acuannya saat bermain di Lion City Cup.
"Aku memperbaiki pukulanku," kata William.
William mengakui, pukulannya saat Nomura Cup tidak maksimal.
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