Nextgen Student League Bangun Jalur Pembinaan Talenta Basket Pelajar hingga Panggung Internasional

JawaPos.com - Nextgen Student League (NSL) memasuki musim keempat dengan memperluas kompetisi basket pelajar ke lima kota sekaligus membangun jalur pembinaan bagi talenta muda hingga mendapat pengalaman di level internasional.

Founder NSL Sudiantowi Limanauw mengatakan, kompetisi Livin Next-G Presents Cleo Nextgen Student League With BG Gold Season 2026-2027 yang bermula di Surabaya pada 2023 tersebut kini melibatkan lebih dari 500 sekolah, 750 tim, dan 8.000 peserta.

Musim 2026-2027 digelar di Surabaya, Semarang, Banjarmasin, Tangerang, dan Jakarta.

“Dari lima kota penyelenggaraan, NSL 2026 melibatkan lebih dari 500 sekolah, 750 tim, dan lebih dari 8.000 peserta,” kata Sudiantowi.

Menurutnya, NSL tidak hanya diarahkan sebagai kompetisi untuk mencari juara, tetapi juga menjadi ruang bagi pemain pelajar untuk mengembangkan kemampuan, karakter, disiplin, kerja sama tim, dan mental bertanding.

“Kami ingin NSL menjadi tempat anak-anak bukan hanya bermain basket, tetapi juga menemukan potensi dan keberanian untuk bermimpi lebih jauh. Kompetisi adalah awalnya. Setelah itu, kami ingin memberikan mereka kesempatan untuk terus berkembang,” kata Sudiantowi.

Jalur pembinaan tersebut berlanjut melalui Nextgen Camp yang ditujukan bagi pemain dan pelatih terbaik dari setiap seri. Program ini memadukan latihan basket dengan pengembangan leadership, teamwork, mental toughness, pendidikan, dan karakter.

“Kami ingin mengubah cara melihat hadiah kompetisi. Trofi adalah bentuk apresiasi atas pencapaian hari ini, sementara Nextgen Camp adalah investasi untuk perkembangan mereka setelah pertandingan selesai. Kami ingin para pemain terbaik mendapatkan pengalaman yang membuat mereka siap menuju next level,” kata Sudiantowi.