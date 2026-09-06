Basket Putra Jadi Cabor Pertama Indonesia yang Berangkat ke Asian Games 2026

Ketum PP Perbasi Budisatrio Djiwandono (kiri) bersama CdM Tim Indonesia untuk Asian Games 2026, Todotua Pasaribu (kanan) / Dok: NOC Indonesia
JawaPos.com - Timnas Basket 5x5 putra Indonesia menjadi cabang olahraga (cabor) pertama yang berangkat ke Jepang untuk mengikuti Asian Games 2026. Timnas Basket Indonesia dijadwalkan bertolak pada Senin (7/9) dan akan menjalani pertandingan perdana pada 10 September.
Keberangkatan Timnas Basket Putra Indonesia menjadi bagian dari persiapan awal tim sebelum Asian Games 2026 resmi dibuka. Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Asian Games 2026, Todotua Pasaribu, meninjau langsung persiapan akhir skuad Merah Putih pada Sabtu (5/9) kemarin.
Todotua menilai keberangkatan tim basket putra menjadi momentum penting sekaligus pembuka perjuangan Tim Indonesia di Aichi-Nagoya 2026. Ia berharap skuad basket mampu memberikan hasil positif sebelum seluruh kontingen Indonesia mengikuti seremoni pembukaan Asian Games.
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“Tim basket putra ini merupakan delegasi Tim Indonesia yang pertama berangkat. Mereka mulai bertanding tanggal 10, sementara keberangkatannya kurang lebih tanggal 7. Pembukaan Asian Games sendiri baru akan dilaksanakan tanggal 19,”ujar Todotua dalam keterangan resmi NOC Indonesia, dikutip Minggu (6/9/2026).
“Harapannya, tim basket kita ini bisa menjadi endorsement yang positif. Ketika nanti pembukaan, kita yakin dan percaya tim basket kita sudah bisa memberikan yang terbaik, sehingga pada saat pembukaan Asian Games pun kita sudah punya kabar yang baik,” sambungnya.
Todotua optimistis Timnas Basket Putra Indonesia mampu memanfaatkan kesempatan tampil di Asian Games 2026. Ia bahkan meyakini skuad tersebut memiliki peluang untuk membawa pulang medali ke Tanah Air.
“Kita yakin dan percaya ini momentum yang harus kita manfaatkan betul-betul. Dari sisi atlet, saya sendiri punya keyakinan bahwa tim ini bisa membawa pulang medali nanti,” tegas Todotua.
Keyakinan serupa disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PP Perbasi) Budisatrio Djiwandono. Menurutnya, timnas basket putra Indonesia telah dipersiapkan dengan komposisi pemain terbaik untuk menghadapi persaingan ketat di fase grup.
Skuad Indonesia tergabung bersama tuan rumah Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Budi menyadari lawan-lawan yang akan dihadapi bukanlah tim sembarangan, tetapi ia optimistis pengalaman dan kombinasi pemain senior serta muda bisa menjadi modal penting.
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Jawa Pos
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