Tim basket Putra Siap Maksimalkan Kesempatan di Asian Games 2026

Atlet timnas basket Indonesia, Derrick Michael. (istimewa)
JawaPos.com - Tim nasional bola basket putra Indonesia bertekad memaksimalkan kesempatan tampil pada Asian Games 2026 Aichi-Nagoya menyusul pengumuman sebelumnya tidak memenuhi kualifikasi dalam daftar awal peserta pesta olahraga terbesar Asia tersebut.
Ketua Umum DPP Perbasi Budisatrio Djiwandono, di Jakarta, Sabtu, mengatakan kesempatan yang datang pada masa akhir pengumuman keikutsertaan Asian Games itu harus dimanfaatkan dengan menurunkan komposisi terbaik untuk menghadapi persaingan di Jepang.
"Semula, timnas putra belum terkualifikasi untuk Asian Games. Namun, karena kemarin ada slot yang terbuka, akhirnya Indonesia bisa berkompetisi," kata Budi.
Indonesia mendapatkan tempat pada nomor 5x5 putra setelah salah satu negara dengan peringkat di atas Indonesia dalam daftar FIBA Asia mengundurkan diri.
Sebelumnya, Managing Director Badan Tim Nasional DPP Perbasi Jeremy Imanuel Santoso menjelaskan Indonesia tidak termasuk dalam peserta yang lolos berdasarkan peringkat FIBA Asia dengan batas penilaian Desember 2025.
Namun, keputusan mundur dari salah satu negara FIBA Asia memastikan posisi Indonesia dalam antrean berikutnya mendapatkan kesempatan ikuti ajang multi-cabang olahraga bangsa Asia itu.
Kepastian tersebut diumumkan panitia Asian Games pada 7 Agustus, sekira satu bulan sebelum Indonesia menjalani pertandingan pertama.
Meski waktu persiapan relatif singkat, Budi menilai skuad Merah Putih memiliki perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda yang dapat menjadi modal menghadapi persaingan.
Indonesia tergabung di Grup A bersama tuan rumah Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi.
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