Dari Singapura, Aldila Sutjiadi Langsung Fokus ke Asian Games 2026

JawaPos.com – Aldila Sutjiadi menjadi salah satu tumpuan tim tenis Indonesia di Asian Games 2026. Dila, sapaannya, hanya turun pada nomor ganda campuran.

Dia berpasangan dengan Christopher Rungkat. Namun, sebelumnya Dila terlebih dahulu bermain di WTA 500 Singapura.

Aldila menjalani latihan di Jakarta sebelum bertolak ke Singapura pada Sabtu (19/9) pagi. Turnamen WTA 500 tersebut menjadi agenda yang akan dijalani Aldila sebelum bertolak ke Jepang untuk Asian Games.

"Aku sudah di Jakarta, dan sedang berlatih persiapan WTA di Singapura. Aku akan berangkat hari Sabtu pagi, dan bertanding di Singapura dulu sebelum di Asian Games," kata Aldila seperti dikutip Antara.

"Aku hanya akan bertanding di ganda campuran bersama Christo saja nanti di Asian Games, karena Priska enggak main di Asian Games," ujar Aldila.

Pada WTA 500 Singapura, Aldila kembali berpasangan dengan Erin Routliffe.

Duet tersebut sebelumnya mencapai perempat final US Open 2026 sebelum langkah mereka dihentikan pasangan tuan rumah Ashlyn Krueger/Robin Montgomery.

Setelah menyelesaikan agenda di Singapura, Aldila akan mengalihkan perhatian sepenuhnya ke Asian Games.