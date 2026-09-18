Indonesia Beri Perlawanan Sengit pada Rumania di Hari Pertama Piala Davis 2026

JawaPos.com - Meski kalah jauh dalam ranking, tim tenis Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit di hari pertama Grup Dunia II Piala Davis 2026.

Bertanding di di Stadion Tenis GBK pada Jumat (18/9), Indonesia tertinggal 0-2.

Di hari pertama, duel Indonesia vs Rumania memainkan dua laga tunggal putra.

Gunawan Trismuwantara bertanding melawan Cezar Cretu yang merupakan pemain peringkat 271 dunia.

Gunawan sendiri kalah jauh secara ranking di urutan 2.202.

Meski kalah jauh secara ranking, Gunawan bisa merepotkan Cezar.

Gunawan menyerah 2-6 dan 4-6. Cezar harus berjuang keras untuk mengakhiri perlawanan Gunawan selama satu jam 37 menit.

Pukulan-pukulan Gunawan beberapa kali membuat Cezar jatuh bangun.