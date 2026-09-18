Indonesia Tantang Rumania di GBK, Grup Dunia II Piala Davis 2026

JawaPos.com - Tantangan berat menanti Indonesia pada Grup Dunia II Piala Davis 2026. Tim Merah Putih harus menghadapi Rumania di Stadion Tenis Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, 18-19 September.

Dalam laga tersebut, Indonesia tampil dengan kekuatan berbeda karena harus mengandalkan sejumlah pemain muda.

Situasi itu tidak lepas dari bentroknya jadwal Piala Davis dengan Asian Games 2026 di Jepang.

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Sejumlah pemain senior Indonesia seperti Muhammad Rifqi Fitriadi, Christopher Rungkat, dan Anthony Susanto harus absen karena memperkuat kontingen Indonesia di Asian Games.

Sebagai gantinya, Indonesia menurunkan Gunawan Trismuwantara, Rafalentino Ali Da Costa, Lucky Candra Kurniawan, Ethan David Zapp, dan Claudio Renardi Lumanauw.

Tim tersebut dipimpin Sebastian Ali Da Costa sebagai kapten.

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Dari sisi peringkat dunia, Indonesia juga berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Mayoritas pemain Rumania berada di peringkat ratusan dunia. Sementara itu, para pemain Indonesia masih berada di kisaran seribuan.