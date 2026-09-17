Alexander Zverev Berpeluang Geser Jannik Sinner dari Peringkat 1 Dunia ATP

Alexander Zverev (Instagram @adidas)
JawaPos.com – Alexander Zverev berada dalam posisi yang baik untuk mengejar peringkat nomor satu dunia untuk pertama kalinya setelah tampil di US Open.
Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Kamis (17/9), Petenis Jerman tersebut akan menghadapi Karen Khachanov pada semifinal dan berpeluang menyamai Jannik Sinner di posisi teratas PIF ATP Live Race To Turin jika berhasil meraih kemenangan.
Apabila mampu mengalahkan Khachanov dan kemudian menjadi juara US Open, Zverev berpotensi unggul 700 poin atas Sinner dalam persaingan Live Race.
Zverev saat ini masih tertinggal 3.010 poin dari Sinner dalam PIF ATP Live Race, tetapi performanya di New York membuka peluang untuk memperkecil jarak tersebut.
Petenis berusia 29 tahun itu telah dua kali menjadi juara Nitto ATP Finals dan menjadi salah satu pemain yang telah memastikan tempat pada turnamen akhir musim tersebut.
Jika mampu mempertahankan performanya dalam beberapa pekan mendatang, Zverev dapat semakin dekat dengan peluang menjadi petenis ke-30 dalam sejarah peringkat ATP yang menduduki posisi nomor satu dunia.
Persaingan di papan atas Live Race juga semakin ketat setelah Carlos Alcaraz, Ben Shelton, dan Frances Tiafoe mencatatkan perkembangan selama US Open.
Shelton kini hanya tertinggal 120 poin dari Alcaraz dan dapat melewati petenis Spanyol tersebut jika mengalahkan Tiafoe pada semifinal, sedangkan Tiafoe berpeluang naik ke posisi kelima apabila mencapai final.
Sementara itu, Tommy Paul naik lima posisi ke peringkat ke-11 dan hanya terpaut 395 poin dari Daniil Medvedev yang berada di posisi kedelapan, sehingga persaingan menuju Nitto ATP Finals di Turin pada 15-22 November semakin terbuka.
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