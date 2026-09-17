Alexander Zverev Bergabung dengan Legenda Tennis Usai Raih Gelar Grand Slam Kedua dalam 1 Musim

Alexander Zverev (Instagram @alexzverev123)
JawaPos.com – Alexander Zverev bergabung dengan jajaran juara Grand Slam yang berhasil meraih gelar utama keduanya setelah menjuarai US Open.
Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Rabu (16/9), Petenis asal Jerman itu sebelumnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Roland Garros, sebelum kembali menjadi juara di New York beberapa bulan kemudian.
Pencapaian tersebut menegaskan kebangkitan Zverev setelah bertahun-tahun menghadapi tekanan sebagai salah satu pemain terbaik yang belum memiliki gelar Grand Slam.
Sebelum meraih dua gelar utama, Zverev telah mencapai 10 semifinal Grand Slam tanpa berhasil mengangkat trofi, sebuah catatan yang menjadi rekor pada Era Terbuka.
Zverev juga sempat kalah dalam tiga final Grand Slam pertamanya dan menghabiskan banyak pekan di peringkat 10 besar dunia tanpa gelar utama.
Namun, keberhasilannya menjuarai Roland Garros dan US Open membuat catatan tersebut berubah sekaligus memberikan kepercayaan diri baru bagi petenis berusia 29 tahun itu.
Zverev kini menjadi bagian dari kelompok pemain yang mampu meraih gelar Grand Slam kedua setelah membuka koleksi trofi utama mereka.
Dari 55 pemain yang meraih gelar Grand Slam pertama pada Era Terbuka, 30 di antaranya berhasil mengulang pencapaian tersebut, sementara 19 pemain meraih gelar kedua dalam tiga kesempatan Grand Slam berikutnya.
Keberhasilan Zverev di New York menunjukkan bahwa setelah melewati tekanan untuk meraih gelar pertama, ia mampu mempertahankan momentum dan kembali mencapai puncak kompetisi tenis dunia.
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Jawa Pos
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