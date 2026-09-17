Alexander Zverev dan Ben Shelton Akan Kembali Bertemu dalam Kualifikasi Piala Davis

JawaPos.com – Alexander Zverev dan Ben Shelton kembali beraksi pada babak kualifikasi Piala Davis setelah keduanya bertemu di final US Open.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (16/9), Zverev yang baru meraih gelar US Open akan memperkuat Jerman menghadapi Kroasia di Halle pada akhir pekan, dengan target membawa negaranya kembali ke babak Final Piala Davis.

Sementara itu, Shelton akan memimpin Amerika Serikat menghadapi Republik Ceko di Praha setelah Taylor Fritz dan Tommy Paul mengundurkan diri dari tim.

Zverev mengalahkan Shelton dalam empat set pada final US Open untuk meraih gelar Grand Slam keduanya setelah sebelumnya menjuarai French Open pada Juni.

Petenis peringkat kedua dunia itu mengaku sangat ingin memperkuat Jerman di Piala Davis meskipun staf pelatihnya sempat berusaha membujuknya untuk beristirahat setelah menjalani perjalanan panjang di US Open.

Jerman akan menghadapi Kroasia yang diperkuat Marin Cilic dan Dino Prizmic dalam pertandingan kualifikasi putaran kedua untuk memperebutkan tempat di babak Final yang berlangsung di Bologna, Italia.

Shelton menghadapi tantangan berbeda setelah Amerika Serikat kehilangan Fritz dan Paul dari skuad untuk menghadapi Republik Ceko.