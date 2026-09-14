Frances Tiafoe Bangga dengan Musim Comeback meski Gagal Melaju ke Final US Open 2026

Ben Shelton dan Frances Tiafoe (Flashscore)
JawaPos.com – Frances Tiafoe mengaku bangga terhadap musim comeback yang dijalaninya meskipun harus kalah dari rekan senegaranya, Ben Shelton, pada semifinal US Open.
Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (13/9), Unggulan ke-11 tersebut takluk dari Shelton dengan skor 4-6, 6-3, 6-3, 7-5.
Meski gagal mencapai final, penampilan Tiafoe di Flushing Meadows memastikan dirinya kembali ke jajaran 10 besar dunia dengan peringkat tertinggi dalam kariernya, yakni posisi kedelapan.
Tiafoe menilai musim ini menjadi periode yang luar biasa sekaligus penuh tantangan setelah dirinya berusaha kembali ke performa terbaik.
Petenis berusia 28 tahun itu mengakui bahwa kemampuannya menyelesaikan pertandingan masih menjadi aspek yang perlu diperbaiki setelah beberapa kali gagal mempertahankan momentum dalam beberapa pekan terakhir.
Meski kecewa karena kembali gagal meraih gelar Grand Slam, Tiafoe tetap bangga atas pencapaiannya dan menegaskan ambisinya untuk menjadi juara Grand Slam suatu hari nanti.
Dukungan besar dari penonton di New York turut membuat pencapaian Tiafoe terasa semakin berarti setelah melalui masa sulit dalam kariernya.
Tiafoe mengaku tersentuh oleh dukungan tersebut dan menjadikannya motivasi untuk terus bekerja keras hingga akhir musim demi mengejar tiket ke ATP Finals di Turin pada November.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022