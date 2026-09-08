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Ryandi Zahdomo
Selasa, 8 September 2026 | 19.27 WIB

Belum Ada Tersangka, Pengemudi BYD M6 yang Sebabkan Kecelakaan Maut di Jakbar Masih Dirawat Intesif

Kecelakaan beruntun melibatkan BYD dan 4 kendaraan di Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (5/9). (Istimewa) - Image

Kecelakaan beruntun melibatkan BYD dan 4 kendaraan di Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (5/9). (Istimewa)

JawaPos.com - Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan maut yang melibatkan mobil listrik BYD di Kembangan, Jakarta Barat, pada Sabtu (5/9) lalu.

Pasalanya, seluruh pihak yang terlibat, termasuk pengemudi, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit hingga Selasa (8/9).

Diketahui, insiden tabrakan beruntun tersebut mengakibatkan tiga orang dalam satu keluarga tewas dan empat orang lainnya luka-luka.

Kasat Lantas Jakarta Barat, Kompol Reza Hafiz Gumilang, menegaskan bahwa proses hukum belum bisa melangkah ke tahap pemeriksaan intensif lantaran kondisi para korban dan pengemudi yang masih dalam perawatan medis.

"Ya sabar dulu. Masih proses, semua pihak yang terlibat laka masih dirawat di RS. Jadi belum bisa diperiksa secara intensif," ujar Kompol Reza saat dikonfirmasi Selasa (8/9).

Kronologi Maut di Turunan Jembatan Kembang Kerep

Sebelumnya diberitakan, tragedi berdarah ini berlangsung pada Sabtu (5/9) sekitar pukul 15.30 WIB di turunan Jembatan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat. 

Mobil listrik BYD bernomor polisi B-2703-BNA yang dikemudikan Karsono melaju dari arah selatan menuju utara sebelum akhirnya hilang kendali di jalan menurun.

Asep, seorang saksi mata di lokasi kejadian, mengungkapkan bahwa benturan keras terjadi dalam waktu singkat. Mobil listrik tersebut melaju tak terkendali dan melibas barisan kendaraan di depannya secara beruntun.

"Mobil listrik yang paling belakang menabrak kendaraan di depannya secara beruntun lalu oleng ke kanan dan menabrak tiang listrik," tutur Asep. 

Berdasarkan keterangan saksi, sepeda motor Honda Vario bernomor polisi B-4915-BCD yang membawa tiga korban tewas sebenarnya sedang berada di pinggir jalan. Namun, imbas dorongan beruntun antar-mobil membuat kendaraan hilang kendali dan menyambar mereka.

Editor: Bintang Pradewo
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