Daud Yordan Kejar Manny Pacquiao, Laga Pontianak Jadi Ujian Awal

JawaPos.com - Daud Yordan mulai mempersiapkan diri untuk kembali naik ring pada ajang Back to Champion 2026 di GOR Terpadu Pangsuma, Pontianak, 10 Oktober mendatang. Pertarungan tersebut menjadi salah satu langkah yang disiapkan menuju target lebih besar, yakni membuka peluang menghadapi legenda tinju dunia Manny Pacquiao pada 2027.

CEO Daud Yordan Promotions (DYP) Alex Kristian mengatakan laga di Pontianak bukan sekadar pertandingan bagi Daud. Petinju asal Kalimantan Barat itu akan tampil di hadapan masyarakat daerah yang menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya.

"Kami ingin masyarakat Kalimantan Barat merasa bahwa 'Back to Champion' juga merupakan kegiatan mereka. Daud lahir dari daerah ini, tumbuh membawa nama Kalimantan Barat, dan sekarang kembali bertanding di hadapan masyarakatnya sendiri," kata Alex di Pontianak, Rabu.

Menurut Alex, Back to Champion 2026 dikemas sebagai sportainment sekaligus momentum bagi masyarakat Kalimantan Barat untuk memberikan dukungan langsung kepada Daud sebagai putra daerah.

Laga di Pontianak juga masuk dalam program Road to 2027. DYP tengah membuka peluang agar Daud dapat menghadapi Manny Pacquiao pada 2027 dan target tersebut disebut terus diperjuangkan secara serius.

Namun, sebelum mengejar pertarungan sebesar itu, Daud ingin lebih dulu membuktikan kemampuannya di atas ring.

"Back to Champion adalah tempat saya membuktikan diri terlebih dahulu, saya ingin masyarakat Kalimantan Barat ikut menyaksikan perjalanan ini dari awal, kalau saya ingin mengejar pertandingan yang lebih besar, saya harus membuktikannya dulu di atas ring," kata Daud.

DYP juga tidak hanya menempatkan program tersebut sebagai upaya membangun karier Daud.

Promotor itu menyatakan komitmennya untuk ikut mengembangkan ekosistem tinju profesional di Indonesia dengan memberikan panggung, sorotan, dan peluang karier jangka panjang bagi petinju profesional lainnya.