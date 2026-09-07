PT Timah Kerahkan 15 Fire Fighter Tangani Karhutla di Kalimantan Barat

JawaPos.com - PT TIMAH (Persero) Tbk mengerahkan 15 personel Fire Fighter untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat bersama Grup MIND ID. Tim tersebut berasal dari sejumlah wilayah operasional PT Timah dan memiliki kemampuan dalam menangani kondisi darurat, khususnya kebakaran.

Para personel Emergency Response Team (ERT) itu dibekali perlengkapan pemadaman serta alat pelindung diri. Peralatan tersebut digunakan untuk mendukung keselamatan mereka saat bekerja di tengah kondisi asap dan medan kebakaran.

Pengerahan tim menjadi bagian dari dukungan PT Timah dan Grup MIND ID terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Mobilisasi personel dilakukan dengan mengutamakan kesiapsiagaan, keselamatan, dan koordinasi dengan pihak terkait di lokasi kejadian.

Direktur Utama PT TIMAH (Persero) Tbk Restu Widiyantoro bersama Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin turut memantau dan mengantarkan langsung tim yang akan menjalankan tugas penanganan karhutla di Kalimantan.

Maroef mengatakan inisiatif tersebut merupakan bagian dari komitmen MIND ID untuk hadir bersama masyarakat dalam situasi krisis. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya ditujukan pada tahap penanggulangan bencana, tetapi juga proses pemulihan.

“Langkah ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan dan masyarakat. Kehadiran relawan Grup MIND ID ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mempercepat pengendalian titik api sekaligus membantu mengurangi risiko kesehatan dan gangguan terhadap aktivitas yang dihadapi masyarakat,” ujarnya saat meninjau daerah terdampak di Mempawah, Jumat (4/9/2026).

Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk Ruddy Nursalam mengatakan 15 personel Fire Fighter ditugaskan untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat.

“PT TIMAH bersama Grup MIND ID mengerahkan personel Fire Fighter untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Personel yang ditugaskan merupakan tim yang telah memiliki kemampuan dalam penanganan kondisi darurat kebakaran dan siap mendukung upaya pemadaman di lapangan,” ujarnya.

Ruddy berharap seluruh personel menjalankan tugas secara disiplin dan tetap menjaga kekompakan. Keselamatan juga diminta menjadi prioritas selama tim berada di lokasi penanganan karhutla.