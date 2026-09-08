Menhut Segel Lokasi eks Karhutla di Kalbar karena Langsung Ditanami Sawit

JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni turun langsung menyegel lokasi eks kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.

Penyebabnya, lahan yang baru saja dipadamkan itu sudah ditanami sawit oleh pihak lain.

Penyegelan berlangsung di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kalimantan Barat, Selasa (8/9) malam.

Raja Juli mengungkapkan, aparat menemukan indikasi aktivitas penanaman kelapa sawit di lokasi yang baru saja mengalami kebakaran dan asapnya telah padam.

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Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penindakan yang dilakukan pemerintah.

“Banyak sekali yang nakal. Ini (di lokasi penyegelan) baru aja asapnya padam tapi sudah mulai ditanam sawit ini ya,” kata Raja Juli saat menindak lokasi tersebut.

Penegakan hukum dilakukan oleh Gakkum Kehutanan bersama Polri dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ketapang.

Selama proses hukum di Polda Kalimantan Barat, pihak yang berada di lokasi tidak diperbolehkan memasuki kawasan maupun menjalankan kegiatan apa pun.

“Yang pertama tentunya ini dilarang masuk, dilarang melakukan aktivitas apa-apa, sambil pidananya sedang berproses juga di Polda Kalimantan Barat,” tegasnya.

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