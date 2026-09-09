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Andika Rachmansyah
Kamis, 10 September 2026 | 02.10 WIB

Bonus Emas Asian Games 2026 Naik, Prabowo Janjikan Rp3 Miliar

Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bonus Rp3 miliar bagi peraih emas Asian Games 2026. Indonesia membidik empat medali emas di Aichi-Nagoya. (Dok. Setpres) - Image

Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bonus Rp3 miliar bagi peraih emas Asian Games 2026. Indonesia membidik empat medali emas di Aichi-Nagoya. (Dok. Setpres)

JawaPos.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjanjikan bonus Rp3 miliar bagi atlet Indonesia yang berhasil meraih medali emas di Asian Games 2026. Nominal tersebut meningkat dibandingkan bonus peraih emas pada Asian Games edisi sebelumnya.

Janji tersebut disampaikan Prabowo saat melepas Kontingen Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2026 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/9/2026) sore WIB.

Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan kabar gembira kepada para atlet. Dia menjanjikan bonus Rp3 miliar bagi atlet yang berhasil membawa Indonesia meraih medali emas di Asian Games 2026.

“Saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erick, ‘Pak untuk SEA Games medali emas dapat Rp1 miliar’. Tapi ini Asian Games, medali emas Rp3 miliar,” ujar Prabowo saat melepas Kontingen Indonesia di Istana Negara, Rabu (9/9/2026).

Jika dibandingkan dengan Asian Games 2022, bonus tersebut meningkat dua kali lipat. Pada edisi sebelumnya, peraih medali emas mendapat bonus sebesar Rp1,5 miliar.

Tak hanya uang, pemerintah juga menyiapkan penghargaan lain bagi atlet dan pelatih yang menorehkan prestasi di Asian Games 2026. Penghargaan tersebut berupa percepatan karier dan kenaikan pangkat bagi atlet maupun pelatih yang berstatus aparatur negara.

“Saya tanya semua pemimpin olahraga ya yang kemarin medali perak, medali perunggu pun kariernya semua kita percepat. Ada yang sekian tahun belum naik pangkat, termasuk pelatih-pelatih. Ada polis, AKBP dari polisi wanita, saya bisiki Kapolri ‘naikin peringkat lah kita jangan pelit, kalau baik kita beri penghormatan,” ujarnya.

Prabowo mengaku bangga dapat melepas para atlet Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2026. Dia berharap kontingen yang dikirim ke Jepang mampu memberikan hasil maksimal untuk dibawa pulang ke Tanah Air.

“Saya merasa bangga hari ini bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Saya ingin menyampaikan bahwa olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena bangsa yang berhasil, bangsa yang kuat, adalah bangsa di mana rakyatnya kuat,” terangnya.

“Tidak semua rakyat Indonesia diberi kemampuan yang kalian miliki. Dari ratusan juta rakyat Indonesia, hanya 432 orang atlet yang dikirim, yang memenuhi syarat, yang lolos kualifikasi, yang mewakili 287 juta. 432, ini kehormatan yang sangat besar,” lanjut Prabowo.

Editor: Hendra
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