Timnas PUBG Mobile Indonesia Lolos ke Babak Utama Asian Games 2026

Timnas esports Indonesia nomor PUBG Mobile memastikan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah menjadi runner up babak kualifikasi di Vietnam, Minggu (21/6). (PB ESI/Antara)

JawaPos.com - Timnas esports Indonesia nomor PUBG Mobile memastikan tempat di babak utama Asian Games 2026 Aichi-Nagoya. Mereka menempati peringkat kedua pada Grand Final babak kualifikasi di Vietnam, Minggu (21/6).

Hasil tersebut menempatkan Indonesia sebagai runner-up di bawah Pakistan yang menjadi juara kualifikasi. Delapan negara, termasuk Indonesia, berhak melaju ke babak utama cabang esports nomor PUBG Mobile pada Asian Games 2026.

"PUBG Mobile juga memastikan diri lolos dari 12 tim di Grand Final. Kita finis di peringkat dua. Peringkat satunya Pakistan, juara dunia PMGO Juni 2026," kata pelatih kepala timnas esports Indonesia Richard Permana dilansir dari Antara.

Richard mengatakan, Pakistan akan menjadi salah satu rival utama Indonesia pada babak utama nanti. Meski demikian, dia menilai performa tim Merah Putih mengalami peningkatan signifikan dibandingkan penampilan pada hari pertama kualifikasi.

Menurut dia, perubahan performa tersebut terlihat jelas hingga tim mampu menutup turnamen dengan hasil yang memuaskan.

"Kita mengembalikan performa 180 derajat dari kualifikasi hari pertama PUBG Mobile versus Grand Final. Memang sangat jelas terlihat," ujar Richard.

Dia menambahkan penampilan di Vietnam belum mencerminkan kemampuan terbaik tim. Tim pelatih masih akan berupaya menyempurnakan permainan melalui program persiapan menuju Asian Games 2026.

"Inilah beberapa versi kecil dari performa timnas PUBG Mobile Indonesia yang bisa kita perlihatkan sedikit banyak. Versi final form-nya kita akan coba rajut lagi, mudah-mudahan ada di pelatnas, dan kita tampilkan seutuhnya pada main event di Aichi-Nagoya," kata Richard.