KONI Klungkung Kirim 9 Atlet ke Kejurnas Menembak, Incar Emas di Nomor Air Pistol

KONI Klungkung kirim 9 atlet ke Kejurnas menembak, incar medali emas di nomor Air Pistol putri. (Istimewa)
JawaPos.com - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Klungkung dan Pengkab Perbakin kirim sembilan atlet dan satu pelatih untuk mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) menembak antar Pengprov di Senayan, Jakarta.
Ketua KONI Klungkung Anak Agung Gde Anom mendukung penuh keberangkatan kontingen Perbakin Klungkung.
Menurut dia, pembinaan atlet perlu dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada para atlet untuk berkompetisi di level nasional.
Sementara itu, Ketua Pengkab Perbakin Klungkung I Wayan Pujana mengatakan, para atlet telah menjalani persiapan secara intensif.
Para atlet hanya mendapatkan waktu istirahat sekitar dua pekan sebelum kembali menjalani latihan rutin.
“Persiapan ini bukan hanya untuk Kejurnas, tetapi juga bagian dari program pembinaan jangka panjang,” ujar I Wayan Pujana dalam keterangannya, Kamis (20/8).
Kontingen Klungkung akan turun di sejumlah nomor pertandingan. Di antaranya Air Rifle Match 10 meter serta Air Pistol putra dan putri.
Perbakin Klungkung menaruh harapan pada nomor Air Pistol putri 10 meter dan 25 meter atau pistol api, karena atlet yang turun pada nomor tersebut sebelumnya mampu menunjukkan prestasi dengan menyumbangkan medali emas.
Meski demikian, target kontingen Klungkung tidak hanya sebatas membawa pulang medali.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi