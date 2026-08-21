KONI Klungkung Kirim 9 Atlet ke Kejurnas Menembak, Incar Emas di Nomor Air Pistol

JawaPos.com - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Klungkung dan Pengkab Perbakin kirim sembilan atlet dan satu pelatih untuk mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) menembak antar Pengprov di Senayan, Jakarta.

Ketua KONI Klungkung Anak Agung Gde Anom mendukung penuh keberangkatan kontingen Perbakin Klungkung.

Menurut dia, pembinaan atlet perlu dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada para atlet untuk berkompetisi di level nasional.

Sementara itu, Ketua Pengkab Perbakin Klungkung I Wayan Pujana mengatakan, para atlet telah menjalani persiapan secara intensif.

Para atlet hanya mendapatkan waktu istirahat sekitar dua pekan sebelum kembali menjalani latihan rutin.

“Persiapan ini bukan hanya untuk Kejurnas, tetapi juga bagian dari program pembinaan jangka panjang,” ujar I Wayan Pujana dalam keterangannya, Kamis (20/8).

Kontingen Klungkung akan turun di sejumlah nomor pertandingan. Di antaranya Air Rifle Match 10 meter serta Air Pistol putra dan putri.

Perbakin Klungkung menaruh harapan pada nomor Air Pistol putri 10 meter dan 25 meter atau pistol api, karena atlet yang turun pada nomor tersebut sebelumnya mampu menunjukkan prestasi dengan menyumbangkan medali emas.