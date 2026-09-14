Tampil Impresif, Petembak NTB Sabet Dua Emas di IPSC LV III Bali Open

Kontingen NTB sukses tampil dominan dalam Kejuaraan Menembak IPSC LV III Bali Open dengan memboyong total dua medali emas dan dua medali perak. (Dok. Lombok Pos)
Dominasi petembak NTB pada ajang IPSC LV III Bali Open ini dibuktikan lewat performa luar biasa Dennis Prasetya Ramdani. Tampil impresif, Dennis berhasil menyumbangkan dua medali emas sekaligus untuk kontingen petembak NTB dari dua kategori berbeda yang sangat kompetitif.
Medali emas pertama diraih Dennis Prasetya Ramdani di nomor Super Junior (Men) Grade U Divisi Production Optic. Tak puas sampai di situ, petembak NTB andalan ini kembali menguji ketepatannya di Pecatu Shooting Range dan sukses menyabet emas keduanya pada nomor (Men) Grade D Divisi Production Optic.
Sementara itu, dua medali perak untuk melengkapi dominasi petembak NTB dipersembahkan I Gede Sentana dan Irfanullah. Tampil fokus di Pecatu Shooting Range, I Gede Sentana sukses mengamankan perak di nomor (Men) Grade C Divisi Production, disusul Irfanullah yang merengkuh perak pada nomor (Men) Grade D Divisi Production Optic.
Ketua Pengprov Perbakin NTB I Wayan Sandi Susila, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan oleh para petembak NTB. Menurut Wayan Sandi Susila, kerja keras para atlet di arena Pecatu Shooting Range selama gelaran IPSC LV III Bali Open sangat patut diacungi jempol.
”Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas seluruh perjuangan dan dedikasi para petembak NTB ini. Keberhasilan membawa pulang dua emas dan dua perak adalah bukti nyata dari proses latihan disiplin yang selama ini dijalani,” ujarnya.
Wayan Sandi menambahkan bahwa raihan petembak NTB di ajang IPSC LV III Bali Open ini harus menjadi pelecut semangat dan motivasi bagi atlet-atlet lain di NTB. Capaian manis ini menjadi modal penting dalam menatap serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai kejuaraan bergengsi lainnya di masa depan.
”Capaian luar biasa para petembak NTB ini harus menjadi motivasi bagi atlet-atlet lain untuk terus berprestasi. Hasil ini juga menjadi tolok ukur penting bagi Perbakin NTB dalam menatap persiapan kejuaraan-kejuaraan mendatang agar kita bisa terus menjaga tradisi juara,” pungkasnya. (puj/r8)
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Jawa Pos
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