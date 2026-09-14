Amri/Nita Jadi Tumpuan Ganda Campuran Asian Games 2026

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah jadi tumpuan ganda campuran cabor bulu tangkis dalam Asian Games 2026. (Dok. Instagram/@Amri_Syahnawi)
JawaPos.com – Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah jadi tumpuan ganda campuran cabor bulu tangkis dalam Asian Games Aichi-Nagoya yang dimulai akhir pekan nanti (19/9). Alasan pertama, Amri/Nita mampu merebut medali perunggu dalam Kejuaraan Dunia BWF di New Delhi bulan lalu (22/8).
Alasan kedua, dari dua pasangan yang diturunkan pada nomor perorangan, hanya Amri/Nita yang berstatus ganda campuran murni. Sementara itu, Nikolaus Joaquin/Siti Fadia Silva Ramadhanti berasal dari sektor ganda putra dan ganda putri. Joaquin merupakan tandem Raymond Indra, sedangkan Fadia jadi partner Amallia Cahaya Pratiwi.
Meski demikian, Amri tidak ingin posisi tersebut membuat langkah mereka terbebani. Dia justru melihatnya sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan di panggung Asia. ”Kalau terbebani sih nggak ada. Saya ingin menikmatinya saja. Mau jadi andalan atau tidak, latihan dan persiapannya sama,” beber Amri.
Berbeda dengan Amri, Nita mengakui tekanan tetap ada. Terlebih, Asian Games menjadi pengalaman pertama mereka tampil dalam ajang multievent. ”Beban itu pasti ada dan dirasakan. Seperti saat ketemu (pasangan) Turki di babak awal Kejuaraan Dunia. Itu seperti nggak boleh banget kalah. Bahkan rubber game saja rasanya nggak boleh,” tutur Nita.
Terkait bonus yang dijanjikan pemerintah bagi peraih medali emas Asian Games tidak mengubah fokus Amri/Nita. Mereka menyebut, penghargaan tersebut cukup menjadi motivasi tambahan. Sementara target utama tetap meraih prestasi bersama Indonesia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022