Lando Norris Amankan Pole Position di F1 Madriang Spanyol Sekaligus Kalahkan Kimi Antonelli

Lando Norris (Bein Sports)
JawaPos.com – Lando Norris merebut pole position Grand Prix Spanyol setelah mencatatkan waktu tercepat dalam sesi kualifikasi di Sirkuit Madring, Madrid.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (13/9), Pembalap McLaren tersebut membukukan waktu satu menit 31,824 detik untuk mengalahkan Kimi Antonelli dari Mercedes dengan selisih hanya 0,011 detik.
Max Verstappen dari Red Bull menempati posisi ketiga dengan selisih 0,140 detik dari Norris, diikuti Lewis Hamilton dan Charles Leclerc dari Ferrari.
Hasil tersebut menjadi pole position ketiga Norris pada musim ini sekaligus yang ke-19 sepanjang kariernya di Formula 1.
Kepala tim McLaren, Andrea Stella, menyebut putaran Norris sebagai salah satu yang terbaik dalam karier pembalap asal Inggris tersebut, sementara Norris mengaku sangat puas karena seluruh rencananya berjalan dengan sempurna.
Antonelli mengakui telah menjalani putaran yang bagus, tetapi Norris mampu tampil lebih cepat dalam persaingan ketat pada kualifikasi.
Verstappen akan memulai balapan dari posisi ketiga setelah menilai hasil kualifikasinya sebagai pencapaian yang sangat baik bagi Red Bull.
Oscar Piastri menempati posisi ketujuh, sedangkan George Russell berada di posisi keenam setelah berada di belakang duo Ferrari dalam sesi kualifikasi.
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