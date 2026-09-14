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Risma Azzah Fatin
Senin, 14 September 2026 | 13.08 WIB

Elena Rybakina Raih Gelar Grand Slam US Open Pertama dan Kukuhkan Posisi Ranking 1 Dunia

Elena Rybakina (Flashscore) - Image

Elena Rybakina (Flashscore)

JawaPos.com – Elena Rybakina mengaku merasakan banyak emosi setelah meraih gelar US Open pertamanya sekaligus mengukuhkan diri sebagai petenis nomor satu dunia.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (13/9), Petenis Kazakhstan tersebut mengalahkan Aryna Sabalenka pada final di New York dan melanjutkan kesuksesannya setelah sebelumnya meraih gelar Wimbledon 2022 serta Australia Terbuka 2026.

Meski meraih pencapaian besar, Rybakina tetap dikenal sebagai sosok yang tenang dan jarang menunjukkan emosinya secara terbuka di lapangan.

Rybakina mengatakan dirinya sengaja menyembunyikan emosi karena tidak ingin lawan mengetahui rasa frustrasi ketika pertandingan berjalan tidak sesuai rencana.

Rybakina beranggapan orang-orang yang telah mengenalnya dalam waktu lama tetap dapat membaca perubahan kecil pada ekspresi wajahnya, meskipun sebagian besar emosinya tidak terlihat oleh publik.

Ketenangan tersebut juga dinilai menjadi salah satu kekuatan utama Rybakina oleh Coco Gauff dan Jessica Pegula yang pernah menghadapi petenis berusia 27 tahun tersebut.

Rybakina mengaku tidak pernah membayangkan dirinya menjadi pemain profesional atau tampil di panggung terbesar tenis dunia ketika masih kecil.

Rybakina mengatakan dahulu hanya menikmati bermain tenis sepulang sekolah bersama teman-temannya, tetapi kerja keras membawanya menjadi juara Grand Slam tiga kali dan mengoleksi 14 gelar.

Editor: Novia Tri Astuti
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