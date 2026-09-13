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Risma Azzah Fatin
Minggu, 13 September 2026 | 12.30 WIB

Charles Leclerc Akui Kesalahan Insiden dengan Lewis Hamilton di F1 Monza 2026

Charles Leclerc akui kesalahan insiden dengan Lewis Hamilton di F1 Monza 2026 (Bein Sports) - Image

Charles Leclerc akui kesalahan insiden dengan Lewis Hamilton di F1 Monza 2026 (Bein Sports)

JawaPos.com – Charles Leclerc mengakui dirinya melakukan kesalahan dan “keterlaluan” saat bertabrakan dengan rekan setimnya di Ferrari, Lewis Hamilton, pada lap pertama Grand Prix Italia di Monza.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (12/9), Pembalap asal Monako itu mengatakan bahwa dirinya telah membahas insiden tersebut secara langsung dengan Hamilton dan keduanya telah menyelesaikan perbedaan yang muncul setelah kejadian tersebut.

Leclerc menegaskan bahwa ia menyadari tindakannya di Tikungan Kedua terlalu berlebihan dan telah menyampaikan pengakuan tersebut kepada Hamilton.

Insiden itu membuat Hamilton keluar lintasan menuju area kerikil dan kehilangan enam posisi, sedangkan Leclerc dapat melanjutkan balapan sebelum mengalami kecelakaan pada lap kedua.

Leclerc menilai kejadian tersebut tidak dapat diterima karena dirinya dan Hamilton merupakan rekan setim yang sama-sama membela Ferrari, terlebih Monza merupakan balapan kandang bagi tim asal Italia tersebut.

Menurut Leclerc, insiden yang melibatkan dua mobil Ferrari di Monza menjadi sorotan besar karena berlangsung di hadapan pendukung tim.

Hamilton juga mengungkapkan bahwa dirinya telah membicarakan persoalan tersebut bersama Leclerc dan kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, tanpa adanya permusuhan di antara mereka.

Juara dunia tujuh kali itu mengatakan komunikasi internal Ferrari berjalan baik sehingga keduanya dapat duduk bersama, berbicara secara terbuka, dan menyelesaikan masalah tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
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