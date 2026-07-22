Mercedes Akui Masalah Mobil Sebabkan Insiden George Russell pada Lap Pertama F1 Belgia 2026

George Russell (Crash)
JawaPos.com – Mercedes mengakui bahwa masalah pada mobil menjadi penyebab kecelakaan George Russell pada lap pertama Grand Prix Belgia.
Dilansir dari laman Crash pada Rabu (22/7), Team Principal Mercedes, Toto Wolff, menegaskan Russell tidak melakukan kesalahan dalam insiden tersebut. Menurutnya, gangguan pada sistem mobil membuat pembalap asal Inggris itu kehilangan tenaga saat balapan baru dimulai.
Masalah tersebut muncul ketika Russell melaju di lintasan lurus Kemmel pada lap pembuka. Kehilangan tenaga akibat gangguan baterai membuat mobilnya bersenggolan dengan Lewis Hamilton sebelum akhirnya terperosok ke area gravel dan gagal melanjutkan balapan.
Insiden tersebut membuat Mercedes kehilangan peluang meraih poin penting pada klasemen pembalap maupun konstruktor.
Wolff menyatakan seluruh tanggung jawab atas insiden tersebut berada di pihak tim. Ia menjelaskan adanya gangguan pada sistem tenaga yang menyebabkan distribusi energi mobil tidak bekerja secara optimal sepanjang putaran.
Kondisi itu mengurangi performa mobil Russell dan membuatnya kesulitan bersaing sejak awal balapan.
Mercedes memastikan masalah tersebut berbeda dari gangguan yang pernah mereka alami sebelumnya. Tim kini terus melakukan evaluasi guna menemukan solusi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada balapan berikutnya.
Wolff berharap temuan tersebut dapat meningkatkan keandalan mobil sekaligus mengembalikan performa Mercedes dalam persaingan Formula Satu musim ini.
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