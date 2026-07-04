Wamendagri Ribka Haluk Kecam Pembakaran Pesawat AMa yang Tewaskan Pilot asal AS

Wamendagri Ribka Haluk. (Puspen Kemendagri)
JawaPos.com - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan dukacita mendalam sekaligus mengecam insiden pembakaran pesawat milik PT Associated Mission Aviation (AMA) yang menewaskan pilot Nicholas F. Goselin asal Amerika Serikat (AS) di Lapangan Terbang Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis (2/7).
"Saya selaku Wakil Menteri Dalam Negeri menyampaikan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar almarhum kapten pilot serta keluarga besar maskapai AMA yang saat ini tengah berduka atas peristiwa penembakan pilot di Kabupaten Yahukimo," kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Ribka mengatakan peristiwa tersebut tidak hanya merenggut nyawa seorang pilot yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan, tetapi juga berpotensi mengganggu layanan penerbangan perintis yang menjadi akses utama masyarakat di wilayah terpencil Papua.
Menurutnya, terganggunya layanan tersebut akan berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas perekonomian.
"Tidak ada cara lain untuk membangun Papua, selain menghadirkan pelayanan bagi masyarakat di daerah-daerah pinggiran. Karena itu, setiap tindakan harus mempertimbangkan hajat hidup orang banyak. Jangan sampai masyarakat, terutama anak-anak Papua yang tinggal di daerah-daerah terpencil, justru menjadi pihak yang dirugikan," ujarnya.
Ribka meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Kabupaten Yahukimo, seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta aparat keamanan segera mengusut insiden tersebut secara tuntas. Dia juga meminta aparat keamanan segera melakukan pengejaran terhadap para pelaku.
Menurut Ribka, maskapai PT AMA bersama maskapai penerbangan perintis lainnya telah berjasa melayani masyarakat di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.
Di tengah tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan situasi keamanan, para pilot tetap menjalankan tugas demi memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai layanan dasar.
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