UEFA Ancam Ambil Langkah Tegas Usai Menyatakan Tidak Lagi Percaya kepada Presiden FIFA

JawaPos.com - UEFA menyatakan telah kehilangan kepercayaan terhadap Presiden FIFA, Gianni Infantino, setelah munculnya kontroversi mengenai rencana investasi swasta pada kompetisi Piala Dunia.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (2/8), Badan sepak bola Eropa tersebut menilai proses penyusunan proposal dilakukan tanpa transparansi dan tidak melibatkan komunikasi yang memadai dengan para pemangku kepentingan.

UEFA juga menegaskan akan mengambil langkah lanjutan untuk mencegah situasi serupa kembali terjadi pada masa mendatang.

Proposal FIFA sebelumnya mengusulkan pembentukan perusahaan komersial yang mengelola berbagai turnamen, termasuk Piala Dunia dan Piala Dunia Antarklub. Namun, rencana tersebut akhirnya ditarik kembali setelah mendapat penolakan dari UEFA dan sejumlah konfederasi sepak bola lainnya.

Penarikan proposal itu dinilai sebagai langkah yang tepat, meski dinilai belum cukup untuk memulihkan kepercayaan terhadap kepemimpinan FIFA.

Dalam pernyataannya, UEFA menilai Gianni Infantino gagal memenuhi komitmen mengenai transparansi yang pernah disampaikan saat pertama kali terpilih sebagai Presiden FIFA pada 2016.

UEFA juga mengkritik cara pengambilan keputusan yang dianggap dilakukan secara tertutup dan tidak mencerminkan tata kelola organisasi yang baik.