Fernando Alonso Belum Tentukan Masa Depannya Bersama Aston Martin di F1 Musim 2027

Fernando Alonso (Bein Sports)
JawaPos.com – Juara dunia Formula 1 dua kali, Fernando Alonso, kembali menggoda wartawan dengan jawaban mengelak ketika ditanya mengenai masa depannya bersama Aston Martin.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (12/9), Pembalap berusia 45 tahun itu belum memberikan kepastian terkait keputusan yang telah lama dinantikan, meskipun sebelumnya diperkirakan akan mengumumkannya menjelang Grand Prix Spanyol.
Ketika ditanya apakah keputusan tersebut akan segera diambil, Alonso hanya menjawab, “Tidak dalam waktu dekat,” tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Alonso juga menanggapi pertanyaan mengenai alasan dirinya terus menunda keputusan tersebut dengan nada bercanda dan mengatakan bahwa menurutnya hal itu justru bagus.
Di tengah musim yang mengecewakan bersama Aston Martin setelah penerapan regulasi baru tahun ini, Alonso mengakui mengetahui adanya pembalap lain yang tengah berbicara dengan pemilik tim, Lawrence Stroll, mengenai kemungkinan kursi yang tersedia.
Sikap Alonso yang tetap mengelak membuat spekulasi mengenai masa depannya di Formula 1 semakin menarik perhatian menjelang balapan kandangnya.
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