F1: Fernando Alonso Minta Kontrak Dua Musim Lagi di Aston Martin, Gaji Naik Rp716 Miliar per Tahun

JawaPos.com – Fernando Alonso dikabarkan ingin memperpanjang kontraknya bersama Aston Martin hingga akhir musim Formula 1 2028. Namun, juara dunia F1 dua kali itu disebut meminta kenaikan gaji sebagai syarat untuk melanjutkan kerja sama.

Menurut penulis Business Book GP, Marc Limacher, Alonso menginginkan bayaran sebesar USD 40 juta atau sekitar Rp 716,8 miliar per musim. Nilai tersebut naik dari kontraknya saat ini yang mencapai USD 30 juta atau sekitar Rp 537,6 miliar per musim.

Apabila kesepakatan tercapai, pembalap asal Spanyol itu akan menerima total USD 80 juta atau sekitar Rp 1,43 triliun hingga kontraknya berakhir pada akhir musim 2028.

Meski demikian, laporan Marca menyebut keputusan Alonso untuk bertahan tidak semata ditentukan oleh besaran kontrak. Pembalap berusia 45 tahun itu juga mempertimbangkan apakah dirinya masih menikmati persaingan di Formula 1.

"Saya merasa segar. Saya merasa termotivasi. Saya merasa cepat, tetapi saya juga harus menikmati apa yang saya lakukan," ujar Alonso seperti dikutip PlanetF1.

Terlepas dari negosiasi kontrak, Aston Martin berharap Alonso tetap menjadi bagian dari tim. Pembalap veteran tersebut telah memperkuat tim asal Silverstone itu selama empat musim terakhir.