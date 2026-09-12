PSSI Jalin Kerja Sama dengan Ajax Amsterdam

Konferensi pers perjanjian kerjasama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) bersama dengan Ajax Asmterdam di Indonesia Sports Summit 2026 di Jakarta International Convention Center, Jakarta, Sabtu (12/9/2026). ANTARA/FAJAR SATRIYO
JawaPos.com - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menjalin kerja sama dengan klub Liga Belanda Ajax Amsterdam yang secara resmi akan dimulai pada Januari 2027 dengan program utama yakni pertukaran pelatih.
"Nanti Ajax akan mengirim beberapa pelatihnya ke Indonesia untuk periode tertentu. Mereka juga akan mulai melihat pelatih-pelatih mana yang memiliki potensi untuk kemudian dibawa atau mengikuti program di Ajax," kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.
Bagi Erick kerja sama ini menjadi sebuah kehormatan mengingat Ajax merupakan salah satu klub dengan catatan yang sangat baik dalam melahirkan pelatih-pelatih berlabel top.
Baca Juga:PSSI Ungkap Alasan Persija Bisa Pakai SUGBK Lawan Persib, Singgung Masalah Si Jalak Harupat
Erick menambahkan kerja sama ini sekaligus menjadi langkah perpanjangan program yang sebelumnya telah dijalin oleh PSSI dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB.
"Hubungannya selama ini juga PSSI dengan KNVB sangat baik. Ada beberapa kerja sama dengan KNVB, terutama mengenai pembangunan sepak bola di level akar rumput," kata Erick.
Secara terpisah Chief Executive Officer (CEO) Ajax Amsterdam Menno Geelen menilai kerja sama ini akan memberikan banyak keuntungan untuk kedua belah pihak.
Terlebih Menno mengatakan bahwa saat ini Indonesia dalam rekam jejak perkembangan sepak bola yang cukup baik.
"Perkembangannya bukan hanya di tim nasional putra, tetapi juga di tim nasional putri, tim-tim usia muda, dan kompetisi liga. Saya pikir apa yang Anda lakukan benar-benar sangat baik," kata Menno.
"Jadi, merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa bekerja sama dengan Anda. Semoga Ajax bisa memberikan kontribusi lebih besar untuk membantu perkembangan sepak bola Indonesia," imbuhnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022