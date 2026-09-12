PSSI Kolaborasi dengan Ajax Amsterdam, Fokus Pertukaran Pelatih

PSSI menjalin kerja sama dengan Ajax Amsterdam. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - PSSI resmi berkolaborasi dengan klub Belanda, Ajax Amsterdam, yang akan mulai berjalan pada Januari 2027. Salah satu fokus utama kolaborasi tersebut adalah pertukaran pelatih untuk memajukan sepak bola Indonesia.

Penandatangan kerja sama tersebut dilakukan secara langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir bersama Sekjen PSSI Yunus Nusi dengan CEO Ajax Amsterdam Menno Geelen didampingi Head of Football Partnership Ajax Amaterdam Corne Groenendijk. Acara Indonesia Sports Summit 2026 yang digagas Kemenpora menjadi saksi terjalinnya kerja sama penting tersebut.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kerja sama PSSI dan Ajax Amsterdam akan mencakup program pertukaran pelatih. Dalam program tersebut, klub asal Belanda itu akan mengirim sejumlah pelatih ke Indonesia untuk menjalani agenda pengembangan dalam periode tertentu.

“Nanti Ajax akan mengirim beberapa pelatihnya ke Indonesia untuk periode tertentu. Mereka juga akan mulai melihat pelatih-pelatih mana yang memiliki potensi untuk kemudian dibawa atau mengikuti program di Ajax,” kata Erick pada acara Indonesia Sports Summit (ISS) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (12/9).

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Menurut Erick, kolaborasi dengan Ajax Amsterdam menjadi sebuah kehormatan bagi PSSI. Ia menilai klub asal Amsterdam tersebut memiliki rekam jejak yang kuat dalam melahirkan pelatih-pelatih berkualitas.

Kerja sama PSSI dan Ajax juga menjadi bagian dari kelanjutan hubungan positif yang telah terjalin antara PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB). Sebelumnya, kedua pihak telah menjalankan sejumlah program, terutama yang berkaitan dengan pengembangan sepak bola Indonesia di level akar rumput.

“Hubungannya selama ini juga PSSI dengan KNVB sangat baik. Ada beberapa kerja sama dengan KNVB, terutama mengenai pembangunan sepak bola di level akar rumput,” ujar Erick.

Sementara itu, CEO Ajax Amsterdam Menno Geelen menyambut positif kerja sama dengan PSSI tersebut. Menurutnya, perkembangan sepak bola Indonesia saat ini tidak hanya terlihat dari tim nasional putra, tetapi juga sejumlah sektor lainnya.

“Perkembangannya bukan hanya di tim nasional putra, tetapi juga di tim nasional putri, tim-tim usia muda, dan kompetisi liga. Saya pikir apa yang Anda lakukan benar-benar sangat baik,” tutur Menno.

Menno menilai kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak sekaligus membuka peluang bagi Ajax untuk berkontribusi dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Karena itu, dia berharap kolaborasi dengan PSSI dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar.