MotoGP Aragon: Marc Marquez Incar Kebangkitan di Sirkuit Favorit, Jorge Martin Jadi Target

Pembalap Ducati Marc Marquez. (Dok. Instagram/@marcmarquez93)
JawaPos.com - Setelah terpuruk dengan finis di posisi ketujuh dalam Grand Prix Inggris di Sirkuit Silverstone (9/8), pembalap Ducati Marc Marquez punya kesempatan kembali ke performa terbaik dalam Grand Prix Aragon akhir pekan ini.
Motorland Aragon merupakan salah satu trek favorit Marc. Dia sudah tujuh kali menang di sana sejak promosi ke MotoGP pada 2013. Dominasi itu bukan tanpa sebab. Karakter sirkuit yang berlawanan arah jarum jam dan memiliki banyak tikungan ke kiri sangat cocok dengan gaya balap Marc.
Selain itu, karakter stop-and-go memungkinkan pembalap 33 tahun asal Spanyol itu memaksimalkan keunggulannya dalam hard braking. ”Ini memang trek yang sangat mendukung karakteristikku maupun motor kami,” ucap Marc seperti dikutip dari GPOne. ”Aku yakin bisa lebih dekat dengan barisan terdepan dan bersaing untuk posisi penting di sprint maupun balapan Minggu,” lanjutnya.
Jika menang, Marc berpeluang memangkas jarak dengan Jorge Martin (Aprilia) yang memimpin klasemen sementara dengan 240 poin. Dia kini masih tertinggal 40 angka dari Martin. Selain itu, Marc juga berpeluang naik ke posisi ketiga setelah Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) absen akibat patah tulang tangan kiri dekat ibu jari. Keduanya saat ini hanya terpaut tiga poin (200–203).
Balapan di Aragon sekaligus menjadi ujian konsistensi bagi Aprilia. Sebelumnya, pabrikan asal Noale itu tampil sangat dominan di Silverstone, Inggris, dengan menempatkan tiga pembalapnya di posisi teratas dalam kualifikasi, sprint, dan balapan utama.
Martin, yang meraih pole dan memenangi sprint di Silverstone, juga punya motivasi tambahan akhir pekan ini. Selain tampil di hadapan pendukung sendiri, balapan ini bakal menjadi penampilan pertamanya di Aragon bersama Aprilia setelah musim lalu absen karena cedera.
”Aku tiba di salah satu balapan kandang dengan kondisi bagus. Kami bekerja sangat baik di Silverstone dan berharap bisa melanjutkan performa tersebut,” kata pembalap kelahiran Madrid tersebut.
Sementara itu, rekan setim Martin di Aprilia, Marco Bezzecchi, juga berharap mendapat hasil baik di Aragon. Sebelumnya, dia mampu finis ketiga di Silverstone. Padahal, Bezzecchi belum sepenuhnya pulih dari cedera lutut dan patah tulang selangka kiri.
Hasil di Silverstone membuat Bezzecchi naik ke posisi kedua klasemen sementara dengan 209 poin. ”Tuntutan fisik di Silverstone sangat berat. Saya berharap Aragon berjalan lebih baik,” kata pembalap berkebangsaan Italia tersebut.
Baca Juga:Rayan Cherki Kejar Level Kevin De Bruyne, Borong Dua Umpan Gol di Matchweek Pertama Manchester City
Tahun Pemenang Tim/Motor
2010 Casey Stoner Ducati
2011 Casey Stoner Honda
2012 Dani Pedrosa Honda
2013 Marc Marquez Honda
2014 Jorge Lorenzo Yamaha
2015 Jorge Lorenzo Yamaha
2016 Marc Marquez Honda
2017 Marc Marquez Honda
2018 Marc Marquez Honda
2019 Marc Marquez Honda
2020 Alex Rins Suzuki
2020 Franco Morbidelli Yamaha
2021 Francesco Bagnaia Ducati
2022 Enea Bastianini Ducati
2023 Tidak digelar
2024 Marc Marquez Ducati
2025 Marc Marquez Ducati
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?
Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!
Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan
Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!