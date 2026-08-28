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Rizka Perdana Putra
Jumat, 28 Agustus 2026 | 23.54 WIB

MotoGP Aragon: Marc Marquez Incar Kebangkitan di Sirkuit Favorit, Jorge Martin Jadi Target

Pembalap Ducati Marc Marquez. (Dok. Instagram/@marcmarquez93) - Image

Pembalap Ducati Marc Marquez. (Dok. Instagram/@marcmarquez93)

JawaPos.com - Setelah terpuruk dengan finis di posisi ketujuh dalam Grand Prix Inggris di Sirkuit Silverstone (9/8), pembalap Ducati Marc Marquez punya kesempatan kembali ke performa terbaik dalam Grand Prix Aragon akhir pekan ini. 

Motorland Aragon merupakan salah satu trek favorit Marc. Dia sudah tujuh kali menang di sana sejak promosi ke MotoGP pada 2013. Dominasi itu bukan tanpa sebab. Karakter sirkuit yang berlawanan arah jarum jam dan memiliki banyak tikungan ke kiri sangat cocok dengan gaya balap Marc.

Selain itu, karakter stop-and-go memungkinkan pembalap 33 tahun asal Spanyol itu memaksimalkan keunggulannya dalam hard braking. ”Ini memang trek yang sangat mendukung karakteristikku maupun motor kami,” ucap Marc seperti dikutip dari GPOne. ”Aku yakin bisa lebih dekat dengan barisan terdepan dan bersaing untuk posisi penting di sprint maupun balapan Minggu,” lanjutnya.

Jika menang, Marc berpeluang memangkas jarak dengan Jorge Martin (Aprilia) yang memimpin klasemen sementara dengan 240 poin. Dia kini masih tertinggal 40 angka dari Martin. Selain itu, Marc juga berpeluang naik ke posisi ketiga setelah Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) absen akibat patah tulang tangan kiri dekat ibu jari. Keduanya saat ini hanya terpaut tiga poin (200–203).

Ujian Konsistensi Aprilia

Balapan di Aragon sekaligus menjadi ujian konsistensi bagi Aprilia. Sebelumnya, pabrikan asal Noale itu tampil sangat dominan di Silverstone, Inggris, dengan menempatkan tiga pembalapnya di posisi teratas dalam kualifikasi, sprint, dan balapan utama.

Martin, yang meraih pole dan memenangi sprint di Silverstone, juga punya motivasi tambahan akhir pekan ini. Selain tampil di hadapan pendukung sendiri, balapan ini bakal menjadi penampilan pertamanya di Aragon bersama Aprilia setelah musim lalu absen karena cedera.

”Aku tiba di salah satu balapan kandang dengan kondisi bagus. Kami bekerja sangat baik di Silverstone dan berharap bisa melanjutkan performa tersebut,” kata pembalap kelahiran Madrid tersebut.

Marco Bezzecchi Baru Pulih

Sementara itu, rekan setim Martin di Aprilia, Marco Bezzecchi, juga berharap mendapat hasil baik di Aragon. Sebelumnya, dia mampu finis ketiga di Silverstone. Padahal, Bezzecchi belum sepenuhnya pulih dari cedera lutut dan patah tulang selangka kiri. 

Hasil di Silverstone membuat Bezzecchi naik ke posisi kedua klasemen sementara dengan 209 poin. ”Tuntutan fisik di Silverstone sangat berat. Saya berharap Aragon berjalan lebih baik,” kata pembalap berkebangsaan Italia tersebut.

PARA PEMENANG MOTORLAND ARAGON

Tahun         Pemenang           Tim/Motor
2010         Casey Stoner          Ducati
2011         Casey Stoner           Honda
2012        Dani Pedrosa            Honda
2013         Marc Marquez         Honda
2014         Jorge Lorenzo         Yamaha
2015         Jorge Lorenzo         Yamaha
2016         Marc Marquez          Honda
2017         Marc Marquez          Honda
2018         Marc Marquez          Honda
2019         Marc Marquez          Honda
2020         Alex Rins                 Suzuki
2020         Franco Morbidelli    Yamaha
2021         Francesco Bagnaia   Ducati
2022         Enea Bastianini         Ducati
2023         Tidak digelar 
2024         Marc Marquez          Ducati
2025         Marc Marquez          Ducati

Editor: Hendra
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