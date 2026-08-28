MotoGP Aragon: Marc Marquez Incar Kebangkitan di Sirkuit Favorit, Jorge Martin Jadi Target

JawaPos.com - Setelah terpuruk dengan finis di posisi ketujuh dalam Grand Prix Inggris di Sirkuit Silverstone (9/8), pembalap Ducati Marc Marquez punya kesempatan kembali ke performa terbaik dalam Grand Prix Aragon akhir pekan ini.

Motorland Aragon merupakan salah satu trek favorit Marc. Dia sudah tujuh kali menang di sana sejak promosi ke MotoGP pada 2013. Dominasi itu bukan tanpa sebab. Karakter sirkuit yang berlawanan arah jarum jam dan memiliki banyak tikungan ke kiri sangat cocok dengan gaya balap Marc.

Selain itu, karakter stop-and-go memungkinkan pembalap 33 tahun asal Spanyol itu memaksimalkan keunggulannya dalam hard braking. ”Ini memang trek yang sangat mendukung karakteristikku maupun motor kami,” ucap Marc seperti dikutip dari GPOne. ”Aku yakin bisa lebih dekat dengan barisan terdepan dan bersaing untuk posisi penting di sprint maupun balapan Minggu,” lanjutnya.

Jika menang, Marc berpeluang memangkas jarak dengan Jorge Martin (Aprilia) yang memimpin klasemen sementara dengan 240 poin. Dia kini masih tertinggal 40 angka dari Martin. Selain itu, Marc juga berpeluang naik ke posisi ketiga setelah Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) absen akibat patah tulang tangan kiri dekat ibu jari. Keduanya saat ini hanya terpaut tiga poin (200–203).

Ujian Konsistensi Aprilia Balapan di Aragon sekaligus menjadi ujian konsistensi bagi Aprilia. Sebelumnya, pabrikan asal Noale itu tampil sangat dominan di Silverstone, Inggris, dengan menempatkan tiga pembalapnya di posisi teratas dalam kualifikasi, sprint, dan balapan utama.

Martin, yang meraih pole dan memenangi sprint di Silverstone, juga punya motivasi tambahan akhir pekan ini. Selain tampil di hadapan pendukung sendiri, balapan ini bakal menjadi penampilan pertamanya di Aragon bersama Aprilia setelah musim lalu absen karena cedera.

”Aku tiba di salah satu balapan kandang dengan kondisi bagus. Kami bekerja sangat baik di Silverstone dan berharap bisa melanjutkan performa tersebut,” kata pembalap kelahiran Madrid tersebut.

Marco Bezzecchi Baru Pulih Sementara itu, rekan setim Martin di Aprilia, Marco Bezzecchi, juga berharap mendapat hasil baik di Aragon. Sebelumnya, dia mampu finis ketiga di Silverstone. Padahal, Bezzecchi belum sepenuhnya pulih dari cedera lutut dan patah tulang selangka kiri.

Hasil di Silverstone membuat Bezzecchi naik ke posisi kedua klasemen sementara dengan 209 poin. ”Tuntutan fisik di Silverstone sangat berat. Saya berharap Aragon berjalan lebih baik,” kata pembalap berkebangsaan Italia tersebut.