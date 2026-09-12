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Andika Rachmansyah
Sabtu, 12 September 2026 | 16.30 WIB

Janice Tjen Mundur Dari Asian Games 2026, Ini Alasannya!

Janice Tjen / instagram @janicetjen - Image

Janice Tjen / instagram @janicetjen

JawaPos.com - Petenis putri Indonesia, Janice Tjen, memutuskan untuk mundur dari Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang. Janice mengambil keputusan tersebut karena harus menjalani lanjutan ajang WTA Tour tahun ini.

Janice mengumumkan kabar penarikan dirinya dari Asian Games 2026 melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @janicetjen pada Jumat (11/9) kemarin. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan matang-matang.

"Setelah melalui banyak pertimbangan, saya harus mengambil keputusan yang tidak mudah bahwa saya tidak dapat bertanding di Asian Games tahun ini, yang berlangsung bersamaan dengan turnamen WTA 1000 wajib di Beijing," tulis Janice dalam unggahannya di Instagram, dikutip Sabtu (12/9/2026).

"Kami telah menerima konfirmasi dari WTA bahwa sayangnya, saya tidak mendapatkan pengecualian untuk dapat bertanding di Asian Games," sambungnya.

Sebagai salah satu petenis papan atas WTA, Janice berpotensi mendapat konsekuensi apabila tidak mengikuti turnamen WTA wajib. Ajang WTA 1000 mandatory tersebut mencakup turnamen di Indian Wells, Miami, Madrid, dan Beijing.

Petenis yang absen dari ajang WTA akan menerima sejumlah sanksi. Hukuman tersebut dapat berupa denda finansial, penalti poin, hingga pemotongan bonus akhir tahun.

Janice pun cukup meyayangkan harus absen membela Indonesia di ajang bergengsi se-Asia tersebut. Apalagi, sebelumnya ia juga pernah tampil di Asian Games 2022 dan mengaku selalu bangga mendapat kesempatan untuk memperkuat Merah Putih.

"Ini bukan keputusan yang mudah bagi saya. Saya selalu senang dan bangga bisa mewakili Indonesia serta membela tim nasional kapan pun saya mendapat kesempatan," terang Janice.

Petenis berusia 24 tahun itu juga bersyukur atas berbagai kesempatan yang telah didapatkannya bersama tim Indonesia. Sejumlah catatan berhasil diukir, termasuk meraih medali di Asian Games 2022 dan SEA Games 2025.

Editor: Banu Adikara
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