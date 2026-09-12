Elena Rybakina Resmi Geser Aryna Sabalenka sebagai Peringkat 1 Dunia WTA Tennis

JawaPos.com – Elena Rybakina resmi menggeser Aryna Sabalenka dari posisi peringkat satu dunia WTA setelah memastikan tiket semifinal US Open 2026.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (10/9), Petenis Kazakhstan berusia 27 tahun itu mengalahkan juara Olimpiade Zheng Qinwen dalam pertandingan perempat final dengan skor 3-6, 6-1, 6-4 selama dua jam 14 menit di Stadion Arthur Ashe.

Hasil tersebut memastikan Rybakina menjadi petenis Kazakhstan pertama sekaligus perempuan ke-30 yang menduduki posisi puncak peringkat dunia WTA.

Rybakina sempat kehilangan set pertama setelah Zheng merebut keunggulan 5-3 dan mengamankan sejumlah break point dalam permainan yang berlangsung ketat.

Namun, Rybakina bangkit pada set kedua dengan permainan lebih agresif dan merebut set tersebut 6-1 sebelum kembali tampil solid pada set penentuan.

Kemenangan atas Zheng juga memperbaiki rekor pertemuan Rybakina menjadi 5-1 sekaligus memastikan Sabalenka, Coco Gauff, dan Jessica Pegula tidak lagi memiliki peluang merebut posisi nomor satu dunia.

Rybakina selanjutnya akan menghadapi pemenang pertandingan antara Gauff dan Mirra Andreeva pada semifinal US Open.

Pencapaian tersebut semakin memperkuat musim impresif Rybakina setelah sebelumnya meraih gelar Australian Open dan membidik gelar Grand Slam ketiganya setelah Wimbledon 2022.