Timnas Basket Putra Indonesia Berangkat Paling Awal ke Asian Games Aichi-Nagoya 2026

JawaPos.com – Timnas basket 5x5 putra Indonesia menjadi cabang olahraga pertama yang bertolak ke Jepang untuk mengikuti Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Tim Merah Putih dijadwalkan berangkat hari ini (7/9), atau tiga hari sebelum menjalani pertandingan perdana.

Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia Todotua Pasaribu berharap, keberangkatan tim sejak awal kompetisi bisa memberikan energi positif bagi kontingen Merah Putih.

“Pembukaan Asian Games sendiri baru akan dilaksanakan pada 19 September,” kata Todotua.

“Harapannya, tim basket kita ini bisa menjadi endorsement yang positif. Ketika nanti pembukaan, kita yakin dan percaya tim basket kita sudah bisa memberikan yang terbaik, sehingga pada saat pembukaan Asian Games pun kita sudah punya kabar yang baik,” ujarnya.

Todotua melihat Asian Games 2026 sebagai kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan di level Asia.

“Kita yakin dan percaya ini momentum yang harus kita manfaatkan betul-betul. Dari sisi atlet, saya sendiri punya keyakinan bahwa tim ini bisa membawa pulang medali nanti,” tegasnya.

Indonesia mendapatkan tempat di Asian Games 2026 setelah sebelumnya tidak lolos kualifikasi. Slot tersebut terbuka setelah salah satu peserta tidak memenuhi persyaratan untuk tampil.

Karena itu, Ketua Umum PP Perbasi Budisatrio Djiwandono meminta para pemain untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu.

“Kita tahu bahwa perjuangan ini tidak mudah dan tim-tim yang akan mereka hadapi adalah tim-tim hebat dari Asia. Namun, saya yakin dengan pengalaman yang ada dan diperkuat dengan bibit-bibit muda, saya rasa ini merupakan kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim tersebut,” ujar Budi.