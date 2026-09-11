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Latu Ratri Mubyarsah
Jumat, 11 September 2026 | 20.53 WIB

Michael Vino Satrio Sabet Juara Nasional MiniRok Eshark Rok Cup Indonesia 2026

Michael Vino Satrio raih juara nasional MiniRok Eshark Rok Cup Indonesia 2026. (Istimewa) - Image

Michael Vino Satrio raih juara nasional MiniRok Eshark Rok Cup Indonesia 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Michael Vino Satrio menyabet gelar Juara Nasional MiniRok Eshark Rok Cup Indonesia 2026.

Pemuda 12 tahun ini tak kenal lelah dan penuh semangat melewati seluruh kompetisi yang penuh tantangan, drama, hingga persaingan ketat di sepanjang musim.

Termasuk saat Michael fokus pada putaran terakhir yang berlangsung di Sirkuit Internasional Karting Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9).

Meski penampilannya saat itu kurang maksimal, dia mampu mempertahankan posisi di klasemen nasional.

”Lomba  terakhir di Sentul pada Minggu itu sempat dihentikan karena terkena abu vulkanik.  Mesin gokart saya juga ikut bermasalah terkena abu tapi saya pernah diberitahu jika mental pemenang akan selalu tetap fokus,” kata adik pembalap Micah Vino Satrio itu.

Mental Michael memang sudah teruji.

Pembalap gokart muda ini sebelumnya juga sukses mencetak prestasi prestisius dengan menjadi juara di final pertama kelas Mini 60 pada ajang Champions of the Future 2026 Academy Program yang berlangsung di Macau Coloane Karting Circuit, Macau, pada 16–18 Januari 2026 lalu.

Pun dalam gelaran MiniRok Eshark Rok Cup Indonesia 2026 itu.

Meski menemui kendala di putaran terakhir karena abu vulkanik, seluruh hasil dari enam putaran  sebelumnya berpihak kepada Michael.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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