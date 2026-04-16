Usia Baru 11 Tahun, Darren Gani Tunjukkan Konsistensi di Asia, Rebut Posisi Kedua di Pattaya



JawaPos.com - Pembalap gokart muda Indonesia, Darren Arthur Gani, menunjukkan perkembangan signifikan di level internasional. Di usia 11 tahun, ia berhasil bersaing dengan pembalap Asia Pasifik dan meraih podium.

Prestasi tersebut diraih dalam ajang IAME Asia Series Round 3 yang berlangsung di Bira Kart Circuit, Pattaya, Thailand. Darren finis di posisi kedua di kelas Cadet setelah bersaing dengan 35 pembalap.

Hasil ini menjadi indikasi peningkatan performa Darren. Ia mulai menunjukkan konsistensi dan ketenangan dalam menghadapi tekanan kompetisi tingkat Asia.

Perjalanan balapnya sepanjang akhir pekan juga memperlihatkan progres bertahap. Darren memulai dari posisi kelima saat kualifikasi sebelum naik ke posisi kedua di dua heat race.

Ia kemudian mengamankan posisi front row di sesi superheat. Pada balapan final, Darren mampu mempertahankan performa dan finis di posisi kedua setelah duel ketat dengan pembalap dari Malaysia dan Hong Kong.

Capaian ini dinilai bukan hanya soal hasil akhir. Performa Darren mencerminkan proses belajar yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Sepanjang balapan, ia tampil bersama DRM Racing Team. Darren dinilai semakin matang dalam membaca lintasan dan menjaga ritme balapan.

“Saya senang bisa sampai di posisi ini, tapi jujur masih banyak yang harus saya pelajari,” ujar Darren.

“Di beberapa bagian saya masih bikin kesalahan, tapi dari situ saya jadi tahu harus improve di mana. Saya mau terus latihan supaya bisa lebih konsisten di race berikutnya.”