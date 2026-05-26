Rebut Gelar di Liga Gokart Listrik, Dua Pembalap Indonesia Siap Unjuk Gigi di Italia

JawaPos.com - Musim perdana kompetisi bertajuk Kart.inc Pro League (KPL) Season 1 resmi berakhir dengan melahirkan barisan juara yang siap melebarkan sayap ke kancah internasional. Tak tanggung-tanggung, dua pembalap terbaik tanah air kini tengah bersiap unjuk gigi di Italia.

Kart.inc Pro League Season 1 resmi menutup musim perdananya setelah berlangsung sejak Januari hingga Mei 2026. Kompetisi gokart elektrik profesional yang digelar di Kart.inc, Entertainment District PIK 2 ini sukses menjadi salah satu liga gokart elektrik bergengsi di Indonesia.

Digelar di atas lintasan indoor gokart elektrik terpanjang di Indonesia sepanjang 507 meter, Kart.inc Pro League Season 1 menghadirkan total enam ronde balapan. elama enam ronde berjalan, atmosfer kompetisi terasa begitu kental. Rivalitas antartim dan perkembangan performa para pembalap menjadi suguhan utama yang memanjakan komunitas balap yang terus tumbuh.

Kart.inc Representative, Michael Jorgy, mengatakan bahwa KPL Season 1 menjadi fondasi awal dalam membangun ekosistem gokart elektrik yang lebih profesional dan kompetitif di Indonesia. Ajang ini akan kembali bergulir untuk season keduanya pada September 2026.

“Kart.inc Pro League kami hadirkan sebagai ajang kompetitif untuk membawa gokart elektrik menjadi lebih profesional, lebih terstruktur, dan punya jenjang yang jelas bagi para pembalap," kata Jorgy dalam keterangan resminya, Selasa (26/5).

"Season 1 ini jadi langkah awal yang sangat baik, dan kami berharap di Season 2 nanti yang akan dimulai bulan September 2026, akan lahir lebih banyak talenta baru yang ikut meramaikan sekaligus berkembang bersama ekosistem gokart elektrik Indonesia," tambahnya.

Setelah persaingan ketat selama lima bulan, tim Speed Adrenaline sukses mengunci gelar juara pertama dalam kategori Team Championship. Mereka berhasil mengungguli Dewa United Motorsport di posisi kedua dan Gajahlume Pro RDC yang harus puas menempati peringkat ketiga. Ketiga tim tersebut tampil dominan di tengah persaingan sengit kontra AOG Racing Team, Formula 4 Indonesia Academy, Wish Motorsport, hingga Nitiracing.

Di kategori individu, nama Daffa Ardiansa keluar sebagai kampiun di kelas Pro Championship. Sementara itu, Fladdy Malik sukses merajai kelas Pro Am Championship. Untuk kategori talenta muda, Gerrard Carlton tampil gemilang sebagai juara Junior Championship, diikuti Maory Xie yang meraih gelar di kategori Woman Championship.