5 Jurnalis Hilang di Peliputan Erupsi Anak Krakatau, Erick Thohir: Kita Berharap Kabar Baik Datang!

Erick Thohir tegaskan negara hadir melindungi atlet setelah eks pelatih panjat tebing HB ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual. (Dok. Kemenpora RI)
JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora) Erick Thohir mendoakan lima jurnalis yang hilang kontak saat menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda agar segera ditemukan dalam keadaan selamat.
Erick juga menyampaikan empati kepada keluarga para jurnalis dan tiga awak kapal yang hingga kini masih menanti kabar keberadaan rombongan tersebut.
"Semoga M. Bagus Khoirunnas, Ari Basuki, Yudistiro Pranoto, Firman Daus, Donal Husni, serta tiga awak kapal yang bersama mereka segera ditemukan dalam keadaan selamat," kata Erick dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Erick mengatakan dirinya bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga turut prihatin atas hilang kontaknya rombongan tersebut. Ia berharap mereka dapat segera kembali berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang mereka cintai.
"Atas nama pribadi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, saya menyampaikan keprihatinan, doa dan harapan yang sebesar-besarnya agar lima jurnalis bersama tiga awak kapal dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat dan kembali berkumpul dengan keluarga serta orang-orang yang mereka cintai," ujar Erick.
Menpora juga mengapresiasi upaya Basarnas bersama seluruh unsur SAR gabungan yang terus melakukan pencarian dan memperluas area penyisiran.
Dukungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, serta berbagai unsur lainnya, kata dia, menunjukkan pencarian dilakukan secara bersama-sama dan maksimal.
Erick berharap seluruh proses pencarian tetap mengutamakan keselamatan, baik bagi para korban maupun personel yang terlibat dalam operasi SAR.
"Saya berharap seluruh proses pencarian dapat terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan para korban sekaligus keselamatan seluruh personel yang terlibat dalam operasi SAR," kata Menpora.
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