Curhat Ayu Dewi Berhasil Pulang dari Bangkok ke Indonesia di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Ayu Dewi. (Instagram: mrsayudewi)
JawaPos.com - Ayu Dewi akhirnya berhasil kembali ke Indonesia setelah perjalanan pulangnya dari Bangkok, Thailand, sempat terkendala akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Presenter sekaligus komedian itu berhasil kembali ke Tanah Air dengan mengubah rute perjalanan.
Ayu Dewi diketahui berada di Thailand untuk menemani putrinya, Aqilah, mengikuti lomba internasional. Setelah agenda tersebut selesai, ia kemudian memilih pulang ke Jakarta, kemarin.
Namun, perjalanan pulang tidak berjalan sesuai rencana. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Ayu Dewi menceritakan penerbangan dari Bangkok yang semula dijadwalkan berangkat sekitar pukul 08.00 kemarin pagi, harus mengalami penundaan.
Ayu Dewi dan para penumpang lainnya sempat diminta menunggu hingga sekitar pukul 09.45. Namun, penerbangan tersebut akhirnya dibatalkan.
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"Harusnya pulang jam 8.00 pagi dari Bangkok ke Jakarta, disuruh tunggu sampai 9.45, lalu cancel," tulis Ayu Dewi dalam unggahannya.
Tak ingin terlalu lama terjebak di Bangkok, Ayu Dewi kemudian mencari alternatif penerbangan. Ia mendapatkan tiket lain yang dijadwalkan berangkat pukul 11.10 untuk penerbangan sekitar pukul 12.40.
Sayangnya, rencana tersebut kembali menemui kendala. Penerbangan yang diharapkan dapat membawanya langsung ke Jakarta tidak bisa dilakukan akibat kondisi abu vulkanik berdampak terhadap operasional penerbangan.
Dalam kondisi tersebut, Ayu akhirnya mencari rute alternatif. Baginya, yang terpenting bisa terlebih dahulu kembali ke Indonesia, meski harus mendarat di kota lain sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.
Pilihan akhirnya jatuh pada Bali. Setelah melalui perjalanan udara, Ayu mengabarkan dirinya berhasil tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, sekitar pukul 17.55 WITA.
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Jawa Pos
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