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Risma Azzah Fatin
Kamis, 10 September 2026 | 22.38 WIB

Ben Shelton Melaju ke Perempat Final US Open 2026 dan Akan Menghadapi Carlos Alcaraz

Ben Shelton (Bein Sports) - Image

Ben Shelton (Bein Sports)

JawaPos.com – Unggulan kedelapan Ben Shelton memastikan tempat di perempat final US Open setelah mengalahkan Stefanos Tsitsipas dengan skor 6-2, 6-3, dan 6-4.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (8/9), Petenis Amerika Serikat itu tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 12 ace dan tidak menghadapi satu pun break point selama satu jam 52 menit.

Kemenangan tersebut membawa Shelton bertemu juara bertahan Carlos Alcaraz pada babak delapan besar.

Shelton melanjutkan performa impresifnya setelah sebelumnya meraih gelar ATP Montreal Masters pada Agustus dengan catatan tidak kehilangan satu set pun.

Semifinalis US Open 2023 itu berhasil memasukkan 71 persen servis pertama dan memenangkan 84 persen poin dari servis tersebut saat menghadapi Tsitsipas.

Shelton mengaku fokus sepanjang pertandingan dan menilai dirinya mampu menampilkan permainan lengkap dari awal hingga akhir.

Pada perempat final, Shelton akan menghadapi Alcaraz yang sebelumnya mengalahkan Tommy Paul dengan skor 6-4, 6-3, dan 6-4.

Petenis Spanyol tersebut tampil meyakinkan setelah kembali berlaga di US Open usai sempat absen selama empat bulan akibat cedera.

Shelton menilai Alcaraz memiliki permainan yang sangat impresif dan menyebut pertandingan mereka berpotensi menghadirkan pertarungan sengit.

Editor: Hanny Suwindari
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