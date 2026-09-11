Aryna Sabalenka Bangkit Dramatis untuk Amankan Tiket Semifinal ke-6 Beruntun di US Open 2026

Aryna Sabalenka (Instagram @arynasabalenka)
JawaPos.com – Aryna Sabalenka bangkit dari ketertinggalan satu break pada set ketiga untuk mengalahkan Linda Noskova 7-6 (1), 3-6, 7-6 (7) pada perempat final US Open.
Dilansir dari lamab resmi WTA Tennis pada Kamis (10/9), Unggulan teratas tersebut tertinggal 2-4 di set penentuan sebelum membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit.
Hasil tersebut membawa Sabalenka ke semifinal US Open untuk keenam kalinya secara beruntun sekaligus memperpanjang rekor kemenangannya di Flushing Meadows menjadi 18 pertandingan.
Sabalenka mampu mengatasi tekanan setelah Noskova tampil impresif dan memanfaatkan servisnya untuk mempertahankan keunggulan 4-2 pada set ketiga.
Petenis Belarus itu kemudian bermain lebih agresif, mengurangi kesalahan sendiri, serta merebut momentum hingga menyamakan kedudukan 4-4 sebelum memaksakan pertandingan ke tiebreak penentuan.
Pada fase akhir pertandingan, Sabalenka menunjukkan ketenangan melalui servis yang sulit dikembalikan dan menutup match point pertamanya dengan ace dari servis kedua untuk memastikan kemenangan.
Kemenangan tersebut menjaga peluang Sabalenka menjadi perempuan pertama sejak Serena Williams pada 2012-2014 yang memenangkan US Open tiga kali berturut-turut.
Sabalenka juga meraih kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar sejak mengalahkan Coco Gauff di final Miami pada Maret 2026 dan akan menghadapi Jessica Pegula atau Emma Navarro pada semifinal.
Bagi Noskova, kekalahan ini mengakhiri enam kemenangan beruntunnya di turnamen Grand Slam sekaligus menggagalkan peluangnya mencapai semifinal Grand Slam untuk kedua kalinya.
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Jawa Pos
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