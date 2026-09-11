Ben Shelton Singkirkan Carlos Alcaraz dalam Laga Dramatis US Open 2026 hingga Dini Hari

JawaPos.com – Ben Shelton membuat kejutan besar dengan mengalahkan juara bertahan Carlos Alcaraz dalam pertandingan perempat final US Open yang berlangsung selama empat jam 28 menit.

Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Rabu (9/9), Petenis Amerika Serikat itu menang 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(10-7) setelah bangkit dari ketertinggalan 3-5 pada tie-break set kelima.

Pertandingan di Stadion Arthur Ashe tersebut berakhir pukul 03.33 waktu New York, menjadi laga yang selesai paling larut dalam sejarah turnamen Grand Slam lapangan keras itu.

Kemenangan tersebut menjadi kemenangan terbesar Shelton berdasarkan Peringkat ATP PIF sekaligus mengantarkannya ke semifinal US Open untuk kedua kalinya setelah 2023.

Petenis berusia 23 tahun itu akan menghadapi rekan senegaranya, Frances Tiafoe, dalam perebutan tiket menuju final Grand Slam pertama mereka.

Sebelum menghadapi Alcaraz, Shelton belum pernah menang dalam tiga pertemuan melawan petenis Spanyol tersebut dan juga belum pernah mengalahkan lawan yang berada di tiga besar dunia.

Alcaraz sebenarnya mampu memaksakan set kelima setelah menemukan kembali permainan terbaiknya pada set keempat, tetapi Shelton tampil lebih tenang pada fase penentuan.

Alcaraz mencatat 38 winner, tetapi melakukan 53 kesalahan sendiri, sedangkan Shelton menghasilkan 34 winner dan 34 kesalahan dalam pertandingan yang berlangsung hingga dini hari.