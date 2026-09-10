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Risma Azzah Fatin
Kamis, 10 September 2026 | 22.15 WIB

Zheng Qinwen Kejutkan Juara 6 Grand Slam Iga Swiatek dari US Open 2026

Zheng Qinwen (Flashscore) - Image

Zheng Qinwen (Flashscore)

JawaPos.com – Petenis asal Tiongkok, Zheng Qinwen, kembali menampilkan perlawanan spektakuler dengan mengalahkan juara enam kali Grand Slam, Iga Swiatek, pada babak US Open.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (8/9), Zheng memenangkan pertandingan dengan skor 7-5 dan 6-3 setelah sempat tertinggal 0-5 pada set pertama.

Kebangkitan luar biasa tersebut mengantarkannya melaju ke perempat final sekaligus menghentikan langkah salah satu unggulan terkuat turnamen.

Kemenangan itu juga menjadi hasil penting bagi Zheng yang sebelumnya tertinggal jauh dalam catatan pertemuan melawan Swiatek.

Juara Olimpiade tersebut menunjukkan mental kuat dengan menyelamatkan tiga set point saat Swiatek berusaha menutup set pertama.

Zheng secara perlahan menemukan ritme permainan dan membalikkan keadaan untuk merebut tujuh gim secara beruntun dari posisi tertinggal.

Swiatek sempat meminta perawatan medis pada paha kirinya pada set kedua, tetapi mampu kembali melanjutkan pertandingan.

Zheng kemudian memastikan kemenangan setelah mematahkan servis petenis Polandia itu melalui serangkaian pukulan agresif dan konsisten.

Zheng mengakui dirinya memulai pertandingan dengan kurang baik sebelum secara perlahan menemukan kembali ritme permainannya.

Petenis berusia 23 tahun tersebut mengatakan bahwa fokus pada setiap poin menjadi kunci keberhasilannya membalikkan keadaan.

Editor: Hanny Suwindari
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