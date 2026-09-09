Aldila Sutjiadi Torehkan Pencapaian Terbaik di Grand Slam, Tembus Perempat Final US Open 2026

JawaPos.com – Laju Aldila Sutjiadi di sektor ganda putri US Open belum terhenti. Aldila yang berpasangan dengan Erin Routliffe berhasil melaju ke perempat final usai menaklukkan Anna Bondar/Anhelina Kalinina 6-2, 4-6, 6-2 pada Selasa (8/9) dini hari WIB.

Hasil tersebut merupakan pencapaian terbaik Aldila di ajang grand slam. Petenis 31 tahun itu ‘pecah telur’ setelah lima kali tertahan di babak 16 besar. Termasuk saat tampil bersama Miyu Kato di US Open 2023.

“Pastinya aku sangat senang sekali bisa masuk ke babak quarterfinal, pencapaian terbaik aku selama bermain dalam grand slam,” kata Aldila dikutip dari Antara.

Pada perempat final, Aldila/Erin akan menghadapi pasangan Amerika Serikat Ashlyn Krueger/Robin Montgomery yang mengalahkan pasangan Jerman-Turki Tatjana Maria/Zeynep Sonmez 6-3, 6-2.

Pertandingan babak delapan besar dijadwalkan berlangsung Rabu (9/9) pagi WIB.

Aldila mengatakan, sukses ini merupakan buah kerja keras selama satu tahun terakhir dengan pelatih barunya, Christopher Rungkat.

“Aku sangat senang akhirnya bisa membuahkan hasil. Pastinya, masih banyak ruang untuk berkembang dalam permainan aku. Aku akan fokus match by match. Semoga nanti pada quarter final aku bisa bermain lebih baik lagi daripada ronde sebelumnya,” tuturnya.

Aldila/Erin mengawali pertandingan dengan meyakinkan dan mampu menekan Bondar/Kalinina sejak set pertama. Aldila/Erin memanfaatkan peluang break untuk merebut set pembuka 6-2.

Namun, permainan pasangan Hongaria/Ukraina meningkat pada set kedua. Kedua pasangan sempat bersaing ketat hingga kedudukan 4-4 sebelum Bondar/Kalinina merebut gim servis Aldila/Erin dan mengamankan set tersebut dengan skor 6-4.