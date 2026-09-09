Beregu Tidak Dapat, Bonus Rp3 Miliar Asian Games Ternyata Hanya untuk Peraih Emas Perorangan

Menpora Erick Thohir menjelaskan bonus Rp3 miliar dari Presiden Prabowo untuk peraih emas Asian Games 2026 kategori perorangan. (Dok. Antara)
JawaPos.com – Bonus Rp3 miliar yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto bagi peraih medali emas Asian Games 2026 ternyata ditujukan untuk atlet kategori perorangan. Sementara itu, besaran bonus bagi peraih emas kategori beregu masih dalam kajian pemerintah.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengatakan pemerintah masih menghitung skema bonus untuk kategori beregu, termasuk atlet yang meraih lebih dari satu medali emas.
"Tadi Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal. Pertama, bonus Asian Games itu menjadi Rp3 miliar. Itu luar biasa. Itu hal yang belum pernah selama ini untuk medali emas. Nah, tentu nanti kami hitung. Itu (Rp3 miliar) tentu perorangan. Ada agregasi daripada berapa yang double, dan tentu yang beregu," kata Erick saat jumpa pers selepas acara pelepasan Kontingen Garuda di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/9).
Erick juga menjelaskan bonus untuk peraih medali perak dan perunggu, baik kategori perorangan maupun beregu, masih dalam proses penghitungan. Namun, nilainya dipastikan tidak sebesar bonus untuk peraih emas.
"Tapi memang, kita itu ketika bertanding di luar negeri, yang dihitung, terutama multi-event itu, pengumpulan emas. Jadi, bukan perak dan perunggu. Jadi, mohon maaf, nanti pasti angkanya sangat berbeda seperti kemarin saat SEA Games," ujar Erick.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menjanjikan bonus Rp3 miliar bagi setiap peraih medali emas Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang. Janji tersebut disampaikan saat Presiden melepas Kontingen Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.
"Saya diberi laporan Pak Erick, Pak untuk SEA Games, medali emas dapat Rp1 miliar. Tetapi, ini Asian Games, medali emas Rp3 miliar," kata Prabowo di hadapan para atlet.
Bonus tersebut lebih besar dibandingkan penghargaan untuk peraih emas SEA Games yang sebelumnya sebesar Rp1 miliar.
Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 September hingga 3 Oktober 2026. Ajang tersebut merupakan kompetisi olahraga multicabang terbesar di Asia.
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